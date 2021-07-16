Басков не смог выступить на «Славянском базаре» из-за температуры

Российскому певцу Николаю Баскову пришлось отказаться от выступления на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске» из-за проблем со здоровьем.

Он вспомнил в Instagram, как «22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля «Славянский базар» в Витебске». «А сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав моё имя в музыкальную историю легендарного фестиваля», – рассказал певец. Басков сообщил, что «к большому сожалению, не сможет выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».