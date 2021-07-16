 

Вести – Сенцов пожаловался на безденежье и пригрозил уехать с Украины

16.07.2021, 6:26, Новости дня
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Олег Сенцов, отбывавший в РФ наказание за терроризм, обиделся на Украину из-за того, что его кинопроект «Кай» не может претендовать на софинансирование от государства. Как пишут «Вести», хотя Сенцов признаёт, что официальная причина отказа Госкино — это низкие оценки экспертов, он утверждает, что такое решение в ведомстве приняли «по указанию главы офиса президента».


Reuters

Украинский режиссёр Олег Сенцов, получивший популярность после того, как был осуждён в России, намекнул, что может покинуть Украину. Как пишут «Вести», причиной для этого стал тот факт, что его кинопроект «Кай» не попал в питчинг Госкино и, соответственно, не может претендовать на софинансирование от государства. 

«Я не знаю, будет ли стыдно тем людям, которые сознательно решили прекратить мою кинодеятельность на Украине», — отметил режиссёр.

Хотя Сенцов признаёт, что официальная причина отказа Госкино — это низкие оценки экспертов, он утверждает, что такое решение в ведомстве приняли «по указанию главы офиса президента». 

«Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря — отказа лизать задницы», — считает режиссёр.

Сенцов также говорит, что он «всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме». При этом он рассказывает, как «боролся в застенках Путина за Украину» и «слышал, что люди ждут, как он выйдет на свободу и начнёт снимать своё кино». «Ноунейм-эксперты, фамилии которых даже не указывают в их выводах, поставили моему проекту заранее низкие оценки в попытке указать мне моё место», — обижается режиссёр.

«Всё, что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере на Украине и по крайней мере при этой власти», — заявил Сенцов.



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