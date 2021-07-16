NBC News – морозы, наводнения и пожары в США — учёные предсказывали стихийные бедствия, но не ожидали такой интенсивности

После рекордных техасских морозов в феврале сейчас на востоке США — аномальные наводнения, а на западе — жара и пожары. Как передаёт NBC News, учёные винят во всём климатические изменения, вызванные человеческой деятельностью. По словам специалистов, подобные стихийные бедствия предсказывались уже давно, но мало кто ожидал, что всё будет происходить так быстро и с такой интенсивностью.

На северо-востоке — аномальные наводнения. Всего за несколько часов некоторые части Пенсильвании погрузились в воду на 11 дюймов (примерно 28 сантиметров). Местные жители были вынуждены в спешке покинуть свои дома.

Тем временем на западе стоит рекордная жара и самый масштабный пожар в регионе всё ещё не локализован ни на один процент. После того как огонь в течение четырёх дней стремительно охватывал новые территории, дым от пожара в Орегоне теперь заслоняет небо над штатом Юта.

Подобные экстремальные условия вызывают серьёзную обеспокоенность. Как утверждают учёные, нет никаких оснований полагать, что климатические изменения собираются замедлить своё беспощадное буйство.

ДЖОШ УИЛЛИС, эксперт по климату лаборатории реактивных двигателей NASA: Учёные всё это предсказывали на протяжении последних 70 лет. Но всё происходит быстрее и с большей интенсивностью, чем мы себе представляли.

На сегодня в этом году стихийные бедствия принесли убытки в общей сложности на 8 миллиардов долларов — начиная от страшных техасских морозов в феврале и заканчивая аномальной жарой, установившейся на тихоокеанском северо-западе. Последняя унесла жизни более 200 человек и опустошила береговую зону, на которой сотни миллионов моллюсков буквально сварились заживо. Это настолько беспрецедентное явление, что учёные заявляют, что такое «было бы практически невозможно вне климатических изменений, вызванных человеческой деятельностью».

Ужасная жара иссушает западную часть страны, и уровень воды в водохранилищах сейчас достигает рекордно низких отметок. Засушливые условия в свою очередь способствуют распространению пожаров по всему региону, делая их более масштабными и разрушительными.

В 2020 году Калифорния зарегистрировала рекордный сезон пожаров. Однако уже сейчас выжженная территория более чем в два раза обширнее по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а значит, рекорд уже скоро будет побит.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC News: Экстремальная жара на западе продолжает представлять угрозу для 10 миллионов американцев, и власти просят калифорнийцев сократить потребление воды на 15 процентов.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.