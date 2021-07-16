Tagesspiegel – «делать одно и не пренебрегать другим» — Москва возглавила рейтинг стремительно меняющихся городов

Москва заняла первую строчку в категории «скорость позитивных изменений» рейтинга самых привлекательных для жизни городов мира, представленного международной консалтинговой фирмой Boston Consulting Group, пишет Der Tagesspiegel. Новые дома, широкие тротуары, парки и расширение метрополитена — российская столица стремительно развивается и обходит Берлин и другие европейские города по многим параметрам.



Reuters

Какое место занимает Москва в рейтинге самых привлекательных для жизни городов? А какое — Берлин? Исследование «Город для каждого», которое эксперты международной консалтинговой фирмы Boston Consulting Group представили на Московском урбанистическом форуме, показало, что Москва находится вверху списка, а Берлин лишь посередине, пишет Der Tagesspiegel.

Такие рейтинги, конечно, «нельзя принимать за чистую монету», отмечает автор статьи. Однако это не означает, что сотрудники бостонской компании делают свою работу зря. Некоторые аспекты по-настоящему заслуживают внимания.

Например, Берлин сильно отстаёт по «скорости позитивных изменений», и при всём местном патриотизме это трудно отрицать. То, что Москва занимает первое место в этой категории, можно прочувствовать при каждом посещении города и почти при каждой пешей прогулке.

В концертный зал в парке «Зарядье» недалеко от Кремля —​​ крупнейшем урбанистическом проекте «собянинской эпохи» на сегодняшний день — никто не может пройти без отрицательного ПЦР-теста. В нём проходит Московский урбанистический форум, и недаром все спикеры, представляющие городские власти, указывают на масштабные меры, принятые ими для остановки пандемии.

Официально в Москве проживает 12,6 миллионов жителей. Вероятно, на самом деле их число больше на миллион или два. В России, которая всегда была крайне централизованным государством, «вся музыка звучит в столице», которая «трещит по швам», пишет издание.

После «эпохи бездушных высоток» на растущих окраинах города, длившейся десятилетями, мэр Москвы Сергей Собянин инициировал политику целенаправленного городского развития. Программа, направленная на создание комфортной городской среды, носит название «Мой район». Кроме того, в рамках программы реновации жилья в Москве планируется снести около 5 тыс. панельных домов и построить 300 тыс. современных квартир, куда переедут 1,6 миллионов москвичей. Как отмечает автор статьи, масштабные протесты, которые вызвала эта «навязанная сверху политика», редко выносятся на обсуждение.

До назначения мэром 63-летний Собянин в течение трёх лет являлся руководителем администрации президента России, а затем в течение двух лет руководителем аппарата правительства и, как считает автор статьи, хорошо знаком с «авторитарным подходом путинской эпохи». При этом он проводит «свою собственную политику с плавным сочетанием указов и информирования». В 2018 году он был переизбран большинством в две трети голосов.

В рамках программы «Моя улица» уже были модернизированы около 140 улиц за счёт расширения тротуаров, посадки деревьев и создания велосипедных дорожек. Кроме того, в Москве уменьшилось число дорожных знаков на улицах, они стали меньше по размеру. Движение на дорогах стало «более плавным и быстрым»: непростая задача, ведь в городе более 4 миллионов автомобилей, которые могут образовывать бесконечные пробки в любое время дня и ночи.

Уменьшение масштабов пробок на дорогах, как отмечает автор, идёт рука об руку с жёстким соблюдением правил дорожного движения. Собянин неоднократно подчёркивал, что владельцам автомобилей премиум-класса больше не разрешается парковаться везде, где они хотят, им необходимо соблюдать правила.

Случайная поездка по Замоскворечью, популярному жилому району недалеко от центра, показывает, что многие «дикие» парковочные места, например перед церквями или станциями метро, ​​полностью исчезли. Часто встречаются пешеходные дорожки, особенно в тех местах, где раньше москвичи лишь в страхе и спешке осмеливались переходить на другую сторону улицы.

Вдоль берегов Москвы-реки появляется всё больше небольших парков, тихих скверов, лестниц, ведущих к воде, новых спортивных площадок. «Сочетание отдыха, спорта и культуры, знакомое ещё с советских времен», сохранилось в огромном Парке Горького и возродилось в спортивном комплексе «Лужники», полностью обновленном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как считает издание, сеть «легендарного Московского метрополитена» за первое десятилетие пребывания Собянина у власти выросла на «невероятные 80 станций». В настоящее время ведутся работы на Большой кольцевой линии метро протяженностью 70 км и над 30 станциями, каждая из которых должна быть введена в эксплуатацию к концу следующего года. По мнению «технически подкованного» московского руководства, москвичи не должны идти пешком более километра до ближайшей станции.

Да, автомобильное движение существует и будет продолжать существовать: построено, строится или планируется простроить ещё более 1 тыс. км дорог. Помимо «хронически перегруженного Садового кольца», в Москве существуют ещё две кольцевые магистрали, и движение на них не останавливается практически никогда.

Кажется, что «делать одно и не пренебрегать другим» — руководящий принцип политики нынешний властей. Москва — это «город видимых перемен». Ярчайший пример — парк «Зарядье». «Он символизирует стремительные перемены, охватившие Москву в последние годы», — отмечает архитектурный журнал Bauwelt.

Как здорово наблюдать, что Москва лидирует по «скорости позитивных перемен»! Это чистая правда. Берлинским политикам обязательно стоит задуматься о деловой поездке в Москву, резюмирует Der Tagesspiegel.