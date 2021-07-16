 

Польский политолог Пискорский: Грамотного ответа на статью Путина вряд ли дождемся

16.07.2021, 6:22, Разное
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Комментарий Марии Доманской о статье Владимира Путина появился на сайте OWS на днях. Экс-дипломат пишет, что в тексте президента России есть антиукраинские тезисы. Также аналитик заявляет о “ритуальной российской пропаганде” и “явных угрозах Киеву”. Кроме того, опубликованная на сайте Кремля статья, по мнению Доманской, является элементом давления на Германию и США.

Матеуш Пискорский сомневается в компетентности польского аналитика. Политолог считает, что экс-дипломат занимается не очень грамотной публицистикой, комментируя статью Путина. Эксперт обратил внимание, что Доманская, анализируя текст российского лидера, не считает нужным выяснить, в чем же пропагандистский смысл материала.

Также Пискорский заметил, что бывший аналитик OSW, заявляя о ненависти к России среди большинства украинцев, не указывает, откуда взяла такие данные. Именно поэтому польский политолог пришел к выводу, что такие аналитики и эксперты являются “ангажированными публицистами”, которые готовы писать любую чушь, чтобы понравиться элитам.

“Поэтому мы вряд ли дождемся грамотного анализа и ответа на статью Владимира Путина”, – считает Пискорский.

Напомним, ранее президент России объяснил решение опубликовать статью “Об историческом единстве русских и украинцев”. Глава государства заявил, что сделал это именно сейчас, потому что миллионы жителей Украины хотят восстановить отношения с Россией.



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