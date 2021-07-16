 

Видео: Как Китай скупает другие страны

16.07.2021, 5:50, Новости дня
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Китай уже давно ввел в практику раздачу неподъемных кредитов самым коррумпированным режимам мира для того, чтобы забирать себе за долги инфраструктуру их стран. В первую очередь это порты, но также месторождения, СМИ, особо ценные предприятия. Недавно китайцы, по сути, купили целую страну – Замбию, а теперь подбираются к Украине.

Теги: 

Китай
,
долги
,
Дмитрий Бавырин



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