Видео: Как Китай скупает другие страны
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Китай уже давно ввел в практику раздачу неподъемных кредитов самым коррумпированным режимам мира для того, чтобы забирать себе за долги инфраструктуру их стран. В первую очередь это порты, но также месторождения, СМИ, особо ценные предприятия. Недавно китайцы, по сути, купили целую страну – Замбию, а теперь подбираются к Украине.
Теги:
Китай
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долги
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Дмитрий Бавырин
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