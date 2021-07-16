Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Красноярском крае

Водитель и двое пассажиров получили ранения в результате нападения мужчины с ножом во время движения междугородного автобуса Красноярск – Минусинск, сообщили в региональном главке МВД.

«По предварительным данным сегодня около 21.00 часов (17.00 мск) один из пассажиров автобуса, мужчина 1988 г. р., без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения», – приводит ТАСС сообщение.

По данным МВД, также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину и женщину. После этого, по предварительным данным, нападавший нанес ножевое ранение самому себе.

Ранее мужчина с ножом напал на людей в автобусе в Ростовской области, его разыскивает полиция.