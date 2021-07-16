 

Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Красноярском крае

16.07.2021, 5:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водитель и двое пассажиров получили ранения в результате нападения мужчины с ножом во время движения междугородного автобуса Красноярск – Минусинск, сообщили в региональном главке МВД.

«По предварительным данным сегодня около 21.00 часов (17.00 мск) один из пассажиров автобуса, мужчина 1988 г. р., без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения», – приводит ТАСС сообщение.

По данным МВД, также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину и женщину. После этого, по предварительным данным, нападавший нанес ножевое ранение самому себе.

Ранее мужчина с ножом напал на людей в автобусе в Ростовской области, его разыскивает полиция.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / РДШ и Black Star выпустили клип ко Дню полиции

29.11 / Явка на выборах мэра в Черновцах на 13.00 составила более 7% – ЦИК

11.11 / “Немного травмирован”. Khayat рассказал, почему его сердце свободно

23.11 / Sky News – «неминуемый соразмерный ответ» — РФ ввела санкции против 25 британцев из-за «списка Магнитского»

15.04 / Экс-главком сил НАТО в Европе предупреждает об альянсе Китая и России в космосе

10.04 / Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда

10.10 / Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей во время отопительного сезона

25.01 / Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков

17.08 / Врачи диагностировали у Ефремова хроническую болезнь легких

26.08 / Включавшие Цоя на митинге в Минске диджеи переехали в Литву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика