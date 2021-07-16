 

BI – военные учения в Чёрном море едва ли пойдут США на пользу

16.07.2021, 5:32, Новости дня
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США и другие страны недавно провели в Чёрном море учения Sea Breeze, которые, по словам американского командования, объединяют большинство причерноморских государств и союзников по НАТО для повышения их ударного потенциала. Как считает эксперт Business Insider Скотт Макканн, совместные военные учения — шаг вполне разумный и отнюдь не обязательно воинственный, однако США должны участвовать лишь в тех, что согласуются со стратегическими интересами национальной безопасности, и данные манёвры этому правилу не соответствуют.


Reuters

Недавно в Чёрном море состоялись совместные учения Sea Breeze с участием США и других стран, включая Украину. По данным ВМС США, учения проводятся ежегодно и объединяют большинство причерноморских государств и союзников по НАТО для повышения их ударного потенциала. Хотя совместные военные учения — по сути, шаг вполне разумный и отнюдь не обязательно воинственный, участие в них должно соответствовать стратегическим интересам национальной безопасности США, однако, как считает научный сотрудник Общества Джона Куинси Адамса и выпускник партнёрской программы Института Чарльза Коха по внешней политике Скотт Макканн, увы, данные манёвры в Чёрном море этому правилу не соответствуют.

Как отмечает эксперт в статье для Business Insider, капитан ВМС США Кайл Гант наряду с другими американскими командующими отметил, что учения подчёркивают солидарность с Украиной и дают понять, что Чёрное море — международное, а не собственность одного государства. Также Гант заявил, что учения проводятся «исключительно в украинских и международных водах» и прекрасно согласуются с позицией НАТО насчёт «противозаконной и неправомерной российской аннексии Крыма»*. Однако, пишет Макканн, эти утверждения зиждутся на серьёзных логических просчётах. 

Он считает, стратегическая ценность Украины для США переоценена. Украина не союзник и не член НАТО — и не должна им быть, а периодическими намёками на грядущее украинское членство США «лишь рискуют осложнить урегулирование между Киевом и Москвой». Кроме того, происходящее в Чёрном море угрозы национальной безопасности США не представляет.

«Учитывая события 2014 года, более всего в свете происходящего в Чёрном море рискует пострадать репутация США — особенно если Вашингтон будет и дальше подчёркивать свои обязательства перед Киевом. Когда РФ вторглась в Крым, США включили заднюю. Это отнюдь не значит, что США должны были вмешаться. Бездействие оказалось сравнительно сдержанным решением. Однако американская клятва солидарности с Украиной теперь кажется несбыточным обещанием, поскольку стало очевидно: маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы», — пишет эксперт.

Как заключает Скотт Макканн, в апреле 2021 года США и НАТО призвали Россию снизить напряжённость в Чёрном море и осудили её намерения ограничить доступ к её сектору моря на время военных манёвров, а три месяца спустя напряжённость нагнетают уже учения Sea Breeze. США должны принимать решения, исходя из стратегических интересов национальной безопасности, однако обеспечение доступа Украины к портам Азовского моря и прохода через Керченский пролив в эти интересы не входит. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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