Euronews – Флорида подумывает обеспечить кубинцев интернетом на время кризиса власти

Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы столицы Кубы и других крупных городов, чтобы не допустить новых протестов против коммунистического режима. Власти также ограничили доступ в интернет. В связи с этим администрация американского штата Флорида рассматривает вопрос о том, чтобы обеспечить доступ к соцсетям для кубинцев при помощи спутника, пишет Euronews.

Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы Гаваны и других крупных кубинских городов, чтобы предотвратить повторение воскресных событий. Три дня назад в стране вспыхнули протесты с требованием смены курса и коммунистического режима, они жёстко подавлялись силами правопорядка.

Власти утверждают, что демонстрации сопровождались актами вандализма, нападениями на полицейских. Подтверждена гибель одного манифестанта. О судьбе около 150 участников акций ничего не известно.

Как сообщают правозащитники, за задержаниями демонстрантов последовали аресты оппозиционных активистов и журналистов. Интернет на Острове свободы отключён, что затрудняет понимание происходящего. В МИДе отвергают версию о цензуре, объясняя это усугубившимся дефицитом.

БРУНО РОДРИГЕС, министр иностранных дел Кубы: Ситуация в стране очень сложная. Доступ к информации — это право, которое имеет наш народ. Но мы переживаем трудности, они отражаются не только на информационном обеспечении, но и на доступе к продуктам питания.

Власти американской Флориды рассматривают вопрос о том, чтобы обеспечить доступ к сети на Кубе при помощи спутника. Официальная Гавана убеждена: за протестами стоит Вашингтон, а острый экономический кризис в островном государстве — результат санкционной политики США последних 60 лет, которую ужесточила администрация Трампа.

Монтевидео, Лима, Сан-Хосе, Коста-Рика, Майами — в разных странах прошли акции в поддержку как правительства Мигеля Диас-Канеля, так и участников самых масштабных за последние дестятилетия протестов на Кубе.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.