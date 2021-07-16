Das Erste – разрушенные дома, ни электричества, ни связи — в Германии подсчитывают ущерб отсильных ливней и наводнений

Вызванные сильными ливнями наводнения стали причиной серьёзных разрушений в Германии, пишет немецкий телеканал Das Erste. Во многих населённых пунктах нет электричества и телефонной связи, отдельные районы пришлось полностью эвакуировать. Сотни людей остались без жилья, число погибших перевалило за четыре десятка, многие пропали без вести. В нескольких районах Рейнланд-Пфальца объявлено чрезвычайное положение.

Обрушившиеся дома, автомобили, смытые с улиц потоками воды, люди, окружённые водой, — сильные ливни и наводнения снова стали причиной серьёзных разрушений. Сообщается как минимум о 42 погибших, много людей пропали без вести. Особенно значительно пострадали, в первую очередь, Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В окрестностях Трира блокированы пути подъезда к местным населённым пунктам. В округе Арвайлер погибло как минимум 18 человек. В Шульде обрушились здания.

Водные массы нанесли в Айфеле опустошительный ущерб. В округе Арвайлер, по данным властей, разрушено не менее сотни домов. Во многих населённых пунктах нет электричества и не ловит телефонная связь, заканчивается питьевая вода. Особенно пострадала община Шульд. Ночью здесь обрушились шесть домов. По данным полиции, несколько человек утонули в потоке воды, многие остаются пропавшими без вести.

ТЕО КЛЯЙ, сотрудник экстренных служб: Очень, очень плохо. За 50 лет работы в пожарной службе я такого ещё никогда не видел. Наводнения у нас случаются часто, но не такие чудовищные.

До Шульда сейчас можно добраться только пешком. В округе Трир-Саарбург отрезана от внешнего мира коммуна Кордель. Жителей доставили в безопасное место. Многие потеряли всё.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: На данный момент мы вообще не знаем, как быть дальше. Потому что вся наша фирма, все материалы — всё уничтожено, всё пропало — именно теперь, когда всё снова заработало. Съёмное помещение ушло под воду, все отопительные системы, всё затоплено.

В нескольких километрах отсюда, в Трире, пришлось эвакуировать городской район Эранг: дамба, защищающая его от наводнений, не выдержала напора воды. Около 2 тысяч человек были доставлены в безопасное место. Эвакуированы были, среди прочего, больница и дом престарелых. В общей сложности четыре округа в Рейнланд-Пфальце объявили чрезвычайное положение. Школы и детские сады закрыты. Задействованы также солдаты бундесвера. В первой половине дня парламент земли Рейнланд-Пфальц почтил память погибших минутой молчания. Премьер-министр Драйер поблагодарила службы экстренной помощи.

МАЛУ ДРАЙЕР, премьер-министр Рейнланд-Пфальца: Это ужасно. Многие населённые пункты пострадали от разрушительного наводнения в 2018 году. Многие из нас, включая собравшихся в этом зале, вспомнят об этом наводнении. Мы, разумеется, продолжим оказывать помощь, чтобы взять под контроль сложившуюся острую ситуацию.

Ущерб, нанесённый коммунам, огромен, сказала премьер-министр. Рейнланд-Пфальц не может справиться с этим в одиночку в финансовом плане. Вместе с федеральным министром финансов и вице-канцлером Олафом Шольцем она намерена составить впечатление о произошедшем непосредственно на месте событий во второй половине дня.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.