 

Псаки заявила о состоявшейся встрече по кибербезопасности между Россией и США

16.07.2021, 4:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встреча рабочей группы РФ и США по вопросам кибербезопасности состоялась накануне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о перспективах такой встречи.

«Встреча, которая, по моей информации, была вчера. Но я переподтвержу эту информацию», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Псаки отметила, что дискуссия на экспертном уровне продолжается. «Это часть нашего продолжающегося взаимодействия, которое происходит на экспертном уровне с тех пор, как президент встречался с президентом Путиным. Ни одна встреча не является в обязательном смысле решающей, это скорее о том, чтобы продолжать дискуссии о наших ожиданиях и шагах, которые должны быть приняты, чтобы отвечать на атаки в киберсфере и вымогателей»,  – сообщила Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден оставлял за собой право на ответные действия в связи с кибератаками «в то время и в том виде, в которым сочтет нужным». «Но я не буду предвосхищать их сегодня или когда-либо», – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Британцы выпустили самый маленький смартфон

29.04 / Грузинская оппозиция признала «диктаторское правление Америки» в стране

27.10 / Гривна подешевела по отношению к доллару и подорожала к евро

07.10 / MSNBC – РФ пообещала США не вмешиваться в выборы — а Белый дом поверил ей на слово

18.02 / Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

11.08 / Гривна продолжает дорожать к основным валютам

07.05 / WSJ – эпицентр пандемии сместился в более бедные страны

25.03 / Директор РВИО: Рассекреченные Минобороны документы камня на камне не оставляют от лжи о ВОВ

14.03 / В Чечне силовики задержали “колдуний”. Одна из них – учительница истории и обществознания

24.09 / Политолога Шклярова могли заразить коронавирусом в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика