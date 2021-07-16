 

Сайты органов власти Крыма восстановили работу после кибератаки

16.07.2021, 4:57, Новости дня
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Сайты органов власти Крыма вновь работают в штатном режиме после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Сайты органов власти возобновили работу», – отметил Крючков, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.

Напомним, что сегодня сайты органов власти Крыма, в том числе совета министров региона, подверглись массированной кибератаке. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.



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