Сайты органов власти Крыма восстановили работу после кибератаки

Сайты органов власти Крыма вновь работают в штатном режиме после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Сайты органов власти возобновили работу», – отметил Крючков, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.

Напомним, что сегодня сайты органов власти Крыма, в том числе совета министров региона, подверглись массированной кибератаке. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.