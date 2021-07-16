Четырехлетний ребенок пострадал из-за взрыва гранаты на Украине

В результате взрыва, предположительно, гранаты в Каменец-Подольском пострадали шесть человек, сообщила нацполиция Украины.

В четверг вечером поступило сообщение от дежурного госслужбы по ЧС о «звуках, похожих на выстрелы». На месте происшествия правоохранители «установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты». Госпитализированы шесть человек, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок. Подозреваемый в подрыве гранаты задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

Напомним, это уже не первый инцидент с гранатой на Украине.