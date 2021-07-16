Экономика: Антироссийские законы мешают Европе запастись газом к зиме

Газпром разочарован решением Европейского суда юстиции, который поддержал Польшу и сохранил запрет на использование газопровода Opal на полную мощность. В эту трубу поступает газ из «Северного потока». В условиях дефицита газа в Европе и рекордного роста цен опечалиться таким вердиктом должны сами европейцы. Ведь к этой зиме подготовиться хорошо у них уже не получится.

Европейский суд юстиции заявил, что считает обоснованным решение суда от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность газопровода OPAL на 50%. Тем самым была отклонена апелляция Германии по этому делу. Берлин был против ограничения прокачки газа по OPAL. Этот газопровод проходит по территории Германии, он является продолжением морской части «Северного потока» на суше. С помощью него газ из «Северного потока» попадает в газотранспортную систему Центральной и Западной Европы.

Этот газопровод был построен тоже Газпромом, а потом европейцы ввели нормы Третьего энергопакета, по которому одна и та же компания не может поставлять газ по трубе, которой сама и владеет. Вернее, может заполнять трубу только наполовину, а вторую половину мощностей обязана ради некой эфемерной конкуренции отдавать другому поставщику газа. Загвоздка такой либеральной концепции ЕС в том, что в данной ситуации нет другого поставщика газа, кроме Газпрома, у которого есть газ и инфраструктурные возможности для прокачки топлива. Поэтому за красивыми словами «ради сохранения конкурентного рынка» скрывается банальная реальность – вторая часть газопровода OPAL просто простаивала.

Правда, когда однажды зима оказалась затяжной и долгой, а газа стало не хватать, Германия придумала хитрый способ заполнить пустующую половину OPAL газом. Берлин временно разрешил полную загрузку якобы ради тестирования нового газопровода. Кроме того, можно было вывести этот газопровод из-под действия Третьего энергопакета ЕС, как это сделали, например, в отношении газопроводов TAP и TANAP для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и далее до Италии. Однако для российских газопроводов такие «поблажки» оказались невозможны.

Однако в итоге все-таки был найден компромисс, который полностью удовлетворял зацикленность Европы на сохранении некой конкурентной среды на газовом рынке. В 2016 году Еврокомиссия разрешила проводить аукционы по продаже второй половины мощностей газопровода OPAL. Это рыночный механизм, который активно применяется Евросоюзом. В таком аукционе может участвовать любой поставщик, то есть условие конкурентной среди соблюдается. Другое дело, что претендентов на покупку второй половины трубы, кроме Газпрома, так и не нашлось, в чем сложно винить российскую компанию. В аукционах участвовал только Газпром. Это позволяло РФ заполнять Opal почти на полную мощность. Но справедливость длилась недолго. Польша, как ярый противник РФ и «сателлит» США, в судебном порядке остановила проведение аукционов. В сентябре 2019 года Европейский суд по польскому иску аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по OPAL.

Компании группы «Газпром» не были стороной процесса, однако внимательно следили за ходом разбирательства. В «Газпром экспорте» разочарованы решением суда ЕС, которое создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы, говорится в сообщении компании.

«Решение, конечно, неприятное. РФ рассчитывала, что ей вернут право проводить аукционы. Но, думаю, история на этом не закончится. Стороны будут и дальше судиться, подавать апелляции. Потому что это нелогично. Никакого ограничения конкуренции OPAL не создает», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Другое дело, что для Газпрома сейчас на первом месте стоит достройка и ввод в эксплуатацию двух ниток «Северного потока – 2». Потом и по нему будет решаться вопрос с загрузкой. Ведь ЕК распространила действие Третьего энергопакета и на морскую часть газопровода в территориальных водах Германии как члена ЕС.

Что касается Польши, то критическая позиция польских политиков в отношении проектов РФ давно известна. Ирония в том, что самой Польше выгодна нормальная работа «Северных потоков»: и первого, и второго. «Чем больше газа приходит в Германию, тем больше «излишков» поступает на биржу. Это не только сбивает цену на газ на споте, но и позволяет полякам покупать этот газ по низким ценам и отдавать тем европейцам, которые получают российский газ по газопроводу «Ямал – Европа» через территорию Польши. То есть поляки экономят на том, что не прокачивают все те объемы газа, которые идут по трубе на бумаге», – поясняет Юшков.

Любопытно, что пока решение европейского суда никак не повлияет на загрузку «Северного потока». Его удается загружать полностью, даже несмотря на действующие ограничения по Opal.

В чем хитрость?

Газ из морской части «Северного потока» выходит в две трубы на суше – это Nel и Opal. Первая труба идет в Нидерланды и Газпрому не принадлежит, поэтому никаких ограничений для нее нет. Вторая труба идет в Чехию и может быть загружена только наполовину. Но еще в прошлом году были запущены две нитки газопровода Eugal – это продолжение «Северного потока – 2» на суше. Eugal проложен параллельно газопроводу Opal. То есть на суше есть, по сути, четыре газопровода, которые могут принимать газ из морских труб.

Пока второй поток строится, первый поток активно качает газ по Eugal. В итоге первый «Северный поток» работает на полную мощность, а в прошлом году прокачал больше своей проектной мощности.

«Даже после запуска первой нитки «Северного потока – 2» газ из первого «Северного потока» продолжит поступать в систему газопровода Eugal», – отмечает эксперт ФНЭБ. Первая нитка уже построена и, как ожидается, будет запущена в конце августа – начале сентября. К этому времени достроят, скорее всего, и вторую нитку, а запустят в эксплуатацию ее к концу октября – началу ноября.

Но даже с запуском второй нитки «Северного потока – 2» прокачка по «Северному потому – 1» может продолжиться по полной. Потому что второй «Поток» из-за норм Третьего энергопакета ЕК можно будет загрузить только наполовину. Это значит, что на сушу в Eugal из второго «Потока» будут приходить не все 55 млрд кубометров газа, а лишь половина. Получается, что Eugal по-прежнему сможет принимать газ из первого «Северного потока». Первый «Поток» сможет в год поставлять на европейский рынок 55 млрд (и даже 59 млрд) кубов, плюс второй «Поток» – еще 27,5 млрд кубов.

Но, конечно, Газпром будет добиваться в судах справедливости и в отношении газопровода Opal, и в отношении морской части «Северного потока – 2». Разрешение проводить аукционы на вторую часть мощностей – вполне логичный компромисс.

«Если бы европейцы сейчас разрешили бы загрузку и Opal, и «Северного потока – 2» на полную мощность, то у них было бы больше возможностей подготовиться к отопительному сезону», – говорит Юшков. Сейчас в Евросоюзе отмечается необычная ситуация: дефицит газа и рекордный рост цен на него на бирже, даже несмотря на то, что Газпром выдает рекордные объемы поставок.

Если бы не было ограничений для российских труб, то европейцы не только смогли бы закачать в свои подземные хранилища больше газа, но и, самое главное, смогли бы во время отопительного сезона качать больше импортного газа в сутки. А это очень важно именно в период холодов и пиковых нагрузок.

«Можно уже сейчас сказать, что европейцы в этом году плохо подготовятся к отопительному сезону: они закачают мало газа в свои подземные хранилища.

Сейчас газ дорогой, и они боятся закачивать его по такой цене, опасаясь, что зимой цены упадут и им придется продавать газ из ПХГ себе в убыток», – поясняет Игорь Юшков.

Ситуация с ценами в Европе, конечно, небывалая. Обычно стоимость газа падает летом, в низкий сезон, и увеличивается зимой – в высокий сезон спроса. В этом году все наоборот.

«Все идет к тому, что Европа войдет в отопительный сезон в любом случае с довольно низкими объемами газа в подземных хранилищах. Это значит, что этой зимой европейцы будут импортировать ежесуточно больше газа. И здесь дополнительные мощности российских газопроводов пригодились бы как нельзя кстати», – говорит Юшков. Возможно, что погода зимой заставит европейцев найти лазейку для запуска на полную мощность и первого «Северного потока», и второго. Хотя бы на время.

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