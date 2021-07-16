Опубликован снимок новейшего российского истребителя

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16.07.2021, 4:38, Новости дня
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Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС–2021.

На фото самолет укрыт чехлом, но по снимку ясно, что на МАКС–2021 представят первый российский однодвигательный истребитель. Сейчас в РФ однодвигательные истребители не используются, хотя и получили широкое распространение в мире. В их число, к примеру, входят американские F-16 и F-35, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС–2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе.

Первыми советскими однодвигательными реактивными самолетами стали легендарные МиГ-15 и МиГ-17, а вершиной этой «линейки» – МиГ-21. Последние однодвигательные самолеты в ВВС РФ – истребители и штурмовики МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М – были сняты с вооружения еще в начале девяностых годов. Переход на истребители с двумя двигателями объяснялся проблемами двигателей отечественного производства. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в РФ однодвигательного истребителя.



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