Мнение: Сансара

В России стало на два врага народа больше. Вначале журналистский «Проект» был признан нежелательной организацией — иностранным агентом (это в современной российской градации врагов практически самый страшный враг, сотрудничество с ним в любой форме является автоматически уголовным преступлением). Затем просто иностранным агентом (то есть, врагом, но рангом пониже) был объявлен институт права и публичной политики.

Обе структуры относятся к тем, кого принято называть «либералами». В России, как известно, есть только один либерал, он же патриот, он же национально ориентированный кадр и вообще — выразитель интересов всех истинных граждан России. А потому — зачем нужен кто-то еще?

Общий подход к запретам выглядит вполне в духе строительства «новой реальности». Раз есть решение разменять свободу на призрак безопасности (причем что такое безопасность и каковы ее пределы, определяет опять-таки один-единственный человек, причем тот же самый), то все остальные, кто опирается на устаревшее понятие «свобода» должны быть искоренены. Вот их и искореняют.

Это не борьба с Западом, как взахлеб может комментировать бесноватая пропаганда. Это наоборот — четкое исполнение указаний Запада на истребление самого понятия «свобода». Путин здесь — просто мелкий клерк, взявший под козырек. И уж точно не борец за национальные интересы.

Запад строит дивный новый мир, в котором свобода будет иметь совершенно иной смысл и наполнение. Поэтому всё, что связано с ее предыдущей трактовкой, должно быть зачищено до белой кости. Путин, как вассал Запада, выполняет установку, ликвидируя агентов влияния Запада. Только не нынешнего, а того, который сейчас идет под нож на самом Западе.

Либералы (особенно в их экстремальном виде, который был импортирован в страны Третьего мира вроде России) – ну, все эти Чубайсы, Авены, Гайдары и прочие младореформаторы — это, конечно, дно неоколониализма, старосты в оккупированных деревнях. И к этой публике ни малейшего уважения испытывать не приходится. Мало того — за тех, кто не смог вписаться в построенный ими рынок, им самое место на персональной скамье при разборе преступлений, совершенных против нашей страны и народа.

Тем более нужно понять, что даже эти люди для будущего проекта «новой нормальности» слишком чистые и хорошие. Им на смену должно прийти такое, по сравнению с чем даже Чубайс будет светочем свободы.

Так что не нужно иллюзий — нынешних «либералов» Путин зачищает во-первых, потому, что на их счет есть жесткое указание его хозяев. А во-вторых, к ним на смену придет поколение, для которых 30 миллионов не вписавшихся — сущий пустяк. Они и 100 миллионов не дрогнув, утилизируют в сжатые сроки. Кстати, что сейчас и происходит.

Ну, а потом зачистят и их. Сансара крутит безостановочно.

—