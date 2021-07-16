Мнение: О горькой правде про вакцины от ковида: что скрывают власти

Что ж, это действительно тяжело и горько осознавать, перелопатив огромный массив доступной информации про вакцины от CoVID-19 и опыт, в том числе негативный, прививочных кампаний в разных странах мира. Но – факт. Самое главное в этой связи власти как раз скрывают. Или, как минимум, старательно и тщательно затушёвывают – в угоду неизвестно чему. Наверное, всеобщей толерантности ради…

А #правда – тоже горькая – такова.

Но сначала – простая #статистика.

В Израиле к 1 июня 2021 года было вакцинировано 80% взрослого населения, или 60% популяции. Среди пожилых людей вакцинировано 90%. В Великобритании к 1 июня 75,2% людей старше 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины, 49,5% — две дозы. В России 1 июня хотя бы одну дозу получили 16,9 млн человек, две дозы — 12,8 млн, или около 11% взрослого населения.

Увы, но в каждой из этих трёх стран сейчас активно развивается «третья волна» новой коронавирусной инфекции, вызванная крайне контагиозным и убийственно агрессивным штаммом Дельта. Никакая #вакцина – ни Pfizer, ни AstraZeneca, ни «Спутник V» не предотвратили её приход. О чём, к слову, вовсю трубят антиваксеры.

Но…

Всего одна очень показательная агрегированная картинка.

Бирюзовым показано число новых случаев в день, чёрным — число смертей от COVID-19, фиолетовая линия — динамика вакцинированных хотя бы одним компонентом (в абсолютных цифрах). В последнем ряду графиков нужно учитывать, что #население Израиля – 9,053 млн чел., Великобритании – 66,65 млн чел., России – 146,2 млн чел.

Итак, в Израиле ужасно выросла заболеваемость – с десятков случаев в день аж до 200–300 (но это всё еще на порядок меньше, чем в одной Москве). Учитывая, что R0 для «индийской» Дельты выше в 1,5 раза, чем для «британской» Альфы, и втрое выше, чем для исходного, уханьского варианта SARS-CoV-2, можно не лукавя утверждать, что на Земле Обетованной передача вируса подавлена. Ежедневное число смертей при этом вообще не растёт. Вакцина Pfizer, пусть и не на 100% эффективно делает своё дело.

Совсем не так в Великобритании, где наблюдается довольно резкий рост новых случаев. К сожалению, Дельта «пробивает» защиту векторной вакцины AstraZeneca, чья эффективность оценивается в диапазоне от 65% до 85% в части конкретно Дельты. С другой стороны, смертей больше не стало — люди в основном болеют «легко». Хотя эта лёгкость обманчива, и многие вывздоровевшие говорят, что самый тяжёлый #грипп был бы намного легче.

в России ситуация кардинально иная. Во-первых, стремительно выросло число новых случаев. Во-вторых, по числу летальных исходов поставлен рекорд. При этом, согласно данным по ГКБ-40 в Коммунарке, только 1% поступивших тяжёлых больных вакцинирован хотя бы одной дозой. То есть, прирост заболеваемости и смертности на 90-95% объясняется непривитыми.

Говоря фигурально, активные антиваксеры, под любым предлогом топящие против массовой вакцинации, на деле ответственны за страдания и смерти тысяч россиян. Которые могли бы выжить, не прислушайся они к нахально агрессивной и беспардонно лживой кампании антипрививочников.

Это и есть горькая правда, которую скрывают или микшируют излишне толерантные власти: противники вакцинации, умело паразитирующие на страхах безграмотной толпы, суть – убийцы. Или, как минимум, провокаторы самоубийства…

По каким резонам власти стесняются называть вещи своими именами – Бог весть. Но разумные люди вне политики могут ведь говорить эту неприятную правду?

—