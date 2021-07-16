 

В результате стрельбы в Техасе пострадали четверо полицейских

16.07.2021, 3:46, Новости дня
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Четверо полицейских пострадали в Левелленде (Техас, США), информирует полицейское управление города. СМИ заявили, что один из них скончался.

Официально смерть полицейского не подтверждается. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробности инцидента не сообщаются. Известно, что бойцы полицейского спецназа были вызваны к дому, в котором «забаррикадировался человек», передает ТАСС.

На днях жертвой стрельбы в пустыне в Техасе стал один человек, еще пятеро получили серьезные ранения. В начале июля в результате стрельбы в Техасе пострадали восемь человек.



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