Минобороны объявило о завершении весеннего призыва

Стартовавший 1 апреля весенний призыв в Вооруженные силы завершен, сообщило Минобороны России.

На срочную службу призвали 134 тыс. человек. Из них более 350 направили в научно-производственные роты, более 150 – в спортивные. Из-за ситуации с коронавирусом на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кто мог быть гарантированно направлен в войска. При этом «барьерный контроль» на призывных и сборных пунктах, а также тестирование призывников позволили «выявить и не допустить на военную службу» свыше 3,5 тыс. человек с COVID-19, передает РИА «Новости».