Мнение: Вывод войск из Ирака

Войска США будут выведены из Ирака. Об этом иракским официальным лицам сообщил координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк. Боевые части будут выводиться постепенно, за которыми последуют и другие части.

Закручивается лихой сюжет, который будет иметь последствия ничуть не меньшие, чем собственно ввод американских войск в Афганистан и Ирак.

Байден делает то, что создает сразу многоплановую и многовекторную угрозу. Вывод войск из Афганистана – это однозначно угроза для всего региона, а также России и Китая. И даже неважно, что именно будет делать Талибан – займется внутренними задачами или наоборот, решит развернуть экспансию. В политике намерения гораздо менее важны, чем возможности. Талибан может организовать экспансию, и именно из этого сюжета придется исходить всем соседям Афганистана.

С Ираком – ровно то же самое. Вывод американских войск автоматически будет означать сдачу Ирака Ирану. Ирану, который находится в критическом состоянии. Что означает – Иран будет вынужден ввиду нехватки ресурсов “держать” контроль над Ираком исключительно через террор. А это плохая стратегия, которая уже привела к возникновению ИГИЛ. Что может возникнуть в этот раз – неясно. Но точно ничего хорошего. И оно точно возникнет – здесь просто нет вариантов.

Но Ираном дело не ограничивается.Вывод войск США из Ирака поставит вопрос о их реальном сокращении или даже выводе из Сирии. На общую конфигурацию конфликта это влияния не окажет, так как раздел Сирии по Евфрату уже состоялся, и Асад просто не сможет пересечь реку. Иранские СС тоже вряд ли сумеют сломить сопротивление курдов и захватить сирийские нефтяные поля (точнее, то, что от них осталось). Но для курдов возникнет момент истины – теперь они без американского прикрытия будут вынуждены решать неприемлемый для себя выбор: договариваться либо с Асадом, либо с Эрдоганом. А это – неразрешимый конфликт. С кем бы курды в итоге не “задружились”, останется обиженный, который попытается переиграть произошедшее. И опять – конфликт на долгие годы.

Идеальная конструкция строительства огромной “энтропийной ямы” сразу на несколько макрорегионов – Ближнего Востока и Центральной Азии. В эту воронку будет втянуто такое число игроков, что им потребуется хоть какой-то, но арбитр. Рано или поздно. А это Штаты умеют делать лучше всех.

Но пропаганда, конечно, спляшет джигу и расскажет, как США проиграли и поджав хвост, уползают. Пропаганда – она про лозунги, а не про аргументы.

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