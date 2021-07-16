Мнение: Вывод войск из Ирака
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Войска США будут выведены из Ирака. Об этом иракским официальным лицам сообщил координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк. Боевые части будут выводиться постепенно, за которыми последуют и другие части.
Закручивается лихой сюжет, который будет иметь последствия ничуть не меньшие, чем собственно ввод американских войск в Афганистан и Ирак.
Байден делает то, что создает сразу многоплановую и многовекторную угрозу. Вывод войск из Афганистана – это однозначно угроза для всего региона, а также России и Китая. И даже неважно, что именно будет делать Талибан – займется внутренними задачами или наоборот, решит развернуть экспансию. В политике намерения гораздо менее важны, чем возможности. Талибан может организовать экспансию, и именно из этого сюжета придется исходить всем соседям Афганистана.
С Ираком – ровно то же самое. Вывод американских войск автоматически будет означать сдачу Ирака Ирану. Ирану, который находится в критическом состоянии. Что означает – Иран будет вынужден ввиду нехватки ресурсов “держать” контроль над Ираком исключительно через террор. А это плохая стратегия, которая уже привела к возникновению ИГИЛ. Что может возникнуть в этот раз – неясно. Но точно ничего хорошего. И оно точно возникнет – здесь просто нет вариантов.
Но Ираном дело не ограничивается.Вывод войск США из Ирака поставит вопрос о их реальном сокращении или даже выводе из Сирии. На общую конфигурацию конфликта это влияния не окажет, так как раздел Сирии по Евфрату уже состоялся, и Асад просто не сможет пересечь реку. Иранские СС тоже вряд ли сумеют сломить сопротивление курдов и захватить сирийские нефтяные поля (точнее, то, что от них осталось). Но для курдов возникнет момент истины – теперь они без американского прикрытия будут вынуждены решать неприемлемый для себя выбор: договариваться либо с Асадом, либо с Эрдоганом. А это – неразрешимый конфликт. С кем бы курды в итоге не “задружились”, останется обиженный, который попытается переиграть произошедшее. И опять – конфликт на долгие годы.
Идеальная конструкция строительства огромной “энтропийной ямы” сразу на несколько макрорегионов – Ближнего Востока и Центральной Азии. В эту воронку будет втянуто такое число игроков, что им потребуется хоть какой-то, но арбитр. Рано или поздно. А это Штаты умеют делать лучше всех.
Но пропаганда, конечно, спляшет джигу и расскажет, как США проиграли и поджав хвост, уползают. Пропаганда – она про лозунги, а не про аргументы.
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Источник: Эль Мюрид
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