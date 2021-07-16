В ФРГ наводнения на западе страны связали с изменениями климата

Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Олаф Шольц, который выехал в пострадавшую от наводнений федеральную землю Рейнланд-Пфальц, связал природную катастрофу на западе страны с изменениями климата.

По его словам, власти Германии должны позаботиться о том, чтобы все, что сломалось, было налажено. «Одновременно мы должны ясно представлять, что это природная катастрофа, но эта природная катастрофа произошла таким образом, что это наверняка имеет отношение к тому, что изменения климата происходят таким образом и такими темпами», – сказал Шольц, который является и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии на выборах 26 сентября, передает РИА «Новости».

«Это должно подтолкнуть нас, как обязательство перед всеми, кто стал тут жертвами, сделать все возможное… для того, чтобы остановить изменения климата», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

Сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.