 

Жертвами наводнения в Бельгии стали 11 человек

16.07.2021, 2:52, Новости дня
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В результате сильнейшего за 20 лет наводнения в Бельгии погибли 11 человек, сообщают местные власти.

Кроме того, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке. Наводнение в Валлонии (юг страны) началось в ночь на четверг в результате ливневых дождей. Крупнейшая река Бельгии Мез (Маас) вышла из берегов. Почти полностью затоплены десятки населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на RTBF.

Тем временем власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Речь идет примерно о 10 тыс. человек, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Ожидается, что река выйдет из берегов в данном районе в ночь с четверга на пятницу.

Напомним, из-за проливных дождей на западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Сообщалось о 58 жертвах наводнения.



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