 

Польские националисты сорвали церемонию поминовения жертв еврейского погрома

16.07.2021, 2:12, Разное
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Главный раввин Михаэль Шудрих говорит, что протесты у мемориала памяти  о жертвах погрома в Едвабне указывают на «очень серьезную проблему», связанную с позицией правительства Польши в отношении памяти о Холокосте.

By JTA -July 15, 2021

By Katarzyna Markusz

Польский националист держит табличку с надписью «Мы требуем правды о Едвабне» на месте еврейского погрома  в Едвабне, Польша, 10 июля 2021 г.  (Krzysztof Bielawski)

WARSAW, Польша (JTA) – Несколько десятков протестующих националистов сорвали церемонию поминовения жертв еврейского погрома 1941 года в Едвабне, Польша, что стало символом ожесточенности идущих в  стране дебатов  о том, кого следует обвинить в злодеяниях времен Второй мировой войны.

Националисты принесли флаги и знаки, они мешали и причиняли беспокойство людям, молившимся  на месте погрома в субботу,  в годовщину этого события. Гораздо более многочисленная группа, включая главного раввина Польши и католических священнослужителей, собралась в воскресенье, после еврейской субботы, чтобы почтить память жертв.

Главный раввин Михаэль Шудрих сообщил Еврейскому телеграфному агентству, что несколько националистов тоже пришли в воскресенье, но их было намного меньше.

«Это была небольшая группа из 5-6 человек, которые на самом деле ничего не сделали, чтобы помешать церемонии», – сказал он.

Тем не менее, он сказал, что данный момент указывает на «очень серьезную проблему», связанную с позицией польского правительства в отношении памяти о Холокосте.

В ходе погрома в Едвабне многие из 300 евреев маленького городка были убиты – хотя о точном количестве  жертв эксперты  не могут прийти  к  согласию – большинство из них погибли  в подожженном сарае.

Погром  был мало известен и исследован до того, как принстонский историк Ян Томаш Гросс в 2001 году  не  опубликовал книгу  “Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland”  («Соседи: уничтожение  еврейской общины в Едвабне, Польша»).

Гросс утверждал, что убийство было совершено польскими гражданскими лицами, а не нацистами, и эта книга вызвала  ожесточенные споры о соучастии Польши в Холокосте, которые все еще продолжают бушевать.

Некоторые из националистов, собравшихся в субботу в Едвабне, держали плакаты, порочащие Гросса. Их возглавил Роберт Бонкевич, который каждый ноябрь устраивает марши националистов по Варшаве.

В этом году организации, с которыми он связан, получили около 800 000 долларов от Польского национального института культурного наследия, которым управляет министерство культуры.

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих, второй справа в синем галстуке, выступает рядом с католическим духовенством на церемонии поминовения жертв погрома в  Едвабне, 11 июля 2021 года (Кшиштоф Белявский)

Институт также поддержал производство фильма о погроме, цель которого – доказать, что немцы несут основную ответственность за убийства евреев-жителей города.

«Есть гораздо более серьезная проблема в том, что к ультранационалистам [и] неонацистам теперь терпимо относятся слишком многие из наших людей в правительстве», – сказал Шудрих. «Вместо того, чтобы открыто осудить такую ​​ненависть, слишком много правительственных чиновников стараются умиротворить их».

После воскресного поминовения  в Едвабне несколько десятков человек посетили могилы жертв других погромов времен Второй мировой войны в регионе, в том числе в Радзилове, Вонсоше и Щучине.

Александр Зискинд Гольдфарб, брат деда Шудриха, был убит вместе со многими другими в Щучине в 1941 году.

«Это большое кладбище свидетельствует не только о том, сколько евреев проживало в Едвабне, но и о том, как долго они жили здесь. Сотни лет», – сказал он на сайте Jedwabne перед тем, как провести воскресную молитву.



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