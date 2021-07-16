Из-за наводнения на западе Германии пропали без вести более 1,3 тыс. человек

Свыше 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в связи с наводнением, сообщили власти округа Арвайлер на западе Германии.

Власти «исходят из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших». Указывается, что «в одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов». При этом «спасательные операции продолжаются в настоящее время». Как заявили власти региона, сейчас нельзя сделать «окончательные выводы относительно ситуации» из-за «сложной обстановки».

Всего в округе проживают 130 тыс. человек. В комментариях к новости пользователи интернета выразили надежду, что речь о тех, с кем в первые часы после начала наводнения близким не удалось выйти на связь, но со временем это число будет снижаться, передает ТАСС.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Сообщалось о 58 жертвах наводнения.