 

Частичную обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области

16.07.2021, 1:58, Новости дня
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Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели во Владимирской области, следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом по региону Татьяной Даниловой.

В документе сказано, что до 15 августа следует «организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины» или однокомпонентной вакциной, а до 15 сентября – вторым. Как сообщила Данилова, уровень заболеваемости среди жителей 30–49 лет вырос в 4,5 раза, 65 лет и старше – в 4,4 раза, передает ТАСС.

Прививки необходимо сделать не менее чем 60% сотрудников ряда организаций и предприятий. Обязательная вакцинация касается, в том числе, сотрудников организаций образования, здравоохранения и социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли. Также она предусмотрена на предприятиях транспорта общего пользования, ЖКХ и энергетики. Кроме того, требование распространяется на сотрудников салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и библиотек. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал, как выбрал прививку от COVID-19. Также он отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.



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