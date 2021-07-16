Мнение: Продался, гад. Как Парфенов стал путинской крысой. Во второй раз…

Друзья, у меня с одной стороны грустные новости – кажется мы начали еще один проект, хотя чего скрывать, судьба "А пусть не лезут!" по не ясна, бесплатно только птички поют, а нам так прикрутили просмотры (хрен их знает, алгоритмы это были или кто-то еще) – что даже толком на монтажера перестало хватать (не думаете же вы, что я успеваю все это собирать в одну каску?) – что жалко с одной стороны, а с другой – ну, бывает. Тем более, уверен, большая часть и знать не знала, что это за канал-то такой.

Впрочем, я отвлекся, хотя и о Ютубе еще поговорим. Тут такой пошел отчаянный ЖабоГадюкинг – что моя душа плачет. Святой Парфенов обвинил святого Киселева (который Женя из Киева) – что тот… не тот!

..ть, вот почему ко всем этим ….сам я чувствую омерзение – потому что они …сы? Бывает, талантливые как, Парфенов. Но в массе своей – обычное, пардон, говно. Иногда чуууть-чууть выше среднего. Это, правда, показывает история.

Тут ведь какое дело. Когда я был маленький, и это, фактически, дало мне путевку в другую сильно профессию, в отличие от той (программист), что я получал – было как раз якобы закрытие НТВ.

И вот я бегал, в частности брал для университетской газеты интервью у замдекана, у заведующего своей кафедры. Но почти все, включая малый соцопрос, что я честно проводил, ловя с диктофоном людей на улице сказали – да, пох. А НТВ убивали!

И в это же время некий Леонид Парфенов отказался участвовать в шабаше и свалил – оставив на борьбе Женю Киселева, Витю Шендера и других – либо дебилов, как показало время, либо обманутых. И меня.

Правда, еще из интересного – уже тогда мой очень близкий человек, что сейчас далеко от России – меня убеждал, что Парфенов не предал – он просто ушел, он устал, его можно понять.

Прошли годы. Много годов. Тот самый мой близкий человек, вы не поверите, про… прозевал все на Западе, ровно как Гарри Каспаров, который – как недавно выяснилось, отупел и в шахматы больше не может. Как не может больше мой близкий человек не во что, то есть абсолютно.

Деньги прожрал, новую профессию за 20 лет (двадцать – прописью) не получил, Путин виноват, это 146% – а я крыса. Запутинская. Но сейчас будет хорошо.

Леня Парфенов, очень талантливый на самом деле человек и типичная либеральная мразь – уж, пардоньте. Заголосил. Дескать, его спросили – чей Крым, а он – не смог ответить правильно для всех.

И тут нюанс. На самом деле люди делятся на три типа.

1) Хохлы. И Женя Киселев, кто на этом рубит бабки. Для них – Крым их. Удачи, бгг..

2) На вменямых. Путин, Влад Серов, еще там почти 80% населения России, мелочь в общем, не говоря про подавляющее число тех, кто проголосовал в Крыму в те дни – что как бы это теперь РФ. Ну, лохи – чо.

3) И Леня Парфенов. Который зарядил прекрасное и это так бы непонравилось моему близкому человеку, что отюда пост.

Что сказал Парфенов?

Во-первых, эмигранты – идите в жопу! Да, да! Потому что вы достали даже его своими визгами, что отныне у вас там рай, а мы в аду и надо к вам!

Это меня просто разорвало!

Ведь дурной мой близкий человек 20 лет ненавидя Россию, Путина и последние лет 10 меня – реально занимается этим! И не он один, но – записной либерал Парфенов, который кинул когда-то "уникальный коллектив НТВ" и не пойдя с ними в решающий бой – пишет ведь то, что говорю я! Неужели Парфенов продался Путину?

Но, тут, конечно, другое. Леня понимает, вот уж и правда человек-стиль – что нахрен он никому не нужен нигде, больше Москвы. Где можно вкусно поесть, расчехлить спонсоров, красиво сделать лицом.

Однако, увы, времена поменялись. И те, кто вчера, как Женя Киселев играл в демократию – теперь очевидно кормят нас тоталитаризмом. Или ты с ними, или путинская крыса.

Ленька Парфенов опять выбрал деньги.

Но, давайте его не винить, в конце-концов, Конституцию никто не отменял, как говорил героя Андрея Миронова в фильме "Берегись автомобиля". Да и я не ханжа, так – забавно.

Забавно, то, чему учили вчерашние учителя – и для вас это может быть в теории, а для меня сильно личные отношения – пипец какая разница. Это днище человеческого дерьма. Они изменили себе, оскотинились, отупели, признали, что деградировали и ненавядят нас за то – что мы можем позволить себе выбор. Сцк, мне это нравится.

О, чуть не забыли, кстати. Друзья, скоро выйдет новый мой канал "Не конец истории!" на Ютубе – где, как многие просили, будет все быстро, жестко и честно – о политике и наших друзьях. Формат 5 минут, без моей морды, без музыки и киновставок. И, вы не поверите, я работаю над этим делом уже две недели, есть запасы материалов – понравилось даже мне. И точно не понравится Парфенову и моему близкому товарищу.

Счастья вам. Вместе – победим!

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