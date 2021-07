«И меня тоже стерилизовали» (18+)

Сказала женщина, проводившая принудительные стерилизации уйгуров. «Новая» докладывает, как Китай подавляет рождаемость среди мусульман Синьцзяна.

Геноцид, которого «нет»

Китай объявил, что разрешит семьям заводить третьего ребенка. Причинами стали ускорившийся процесс старения населения и желание сохранить «преимущество в области человеческих ресурсов». Однако смягчение политики рождаемости, судя по всему, затронет не всю КНР.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР. — Ред.) Китая, где, по оценкам ООН, в так называемых «лагерях перевоспитания» удерживается более миллиона мусульман (из доклада Китая о работе «центров профессионального обучения» следует, что с 2014 по 2019 год через «лагеря перевоспитания» прошло 7,7 млн жителей Синьцзяна), Китай насильственно подавляет рождаемость среди уйгуров, казахов и других этнических меньшинств.

По словам жертв «лагерей перевоспитания» и китайских чиновников, по сообщениям СМИ, данным исследователей и правозащитников, китайские власти практикуют в Синьцзяне принудительную стерилизацию, принудительные аборты и другие «варварские» методы.

Летом 2020 года агентство Associated Press сообщало, что с 2015 по 2018 год уровень рождаемости в СУАР упал на 60%. В мае 2021 года Австралийский институт стратегической политики (ASPI. — Ред.), изучив статистику населения регионов Китая и документы китайского правительства, опубликовал исследование, в котором говорится, что с 2017 по 2019 год рождаемость в регионе снизилась на 48,74%, причем в других частях страны такой спад не наблюдается.

Наибольший кризис рождаемости отмечается в округах, где более 90% населения составляют нацменьшинства. Например, в Хотане (из доклада следует, что 99% населения округа составляют уйгуры. — Ред.) на юго-западе Синьцзяна рождаемость в 2018 году, в сравнении с показателями 2012 года, упала на 70,8%. Эти цифры продолжают расти, при этом рождаемость среди хань (самый многочисленный народ Китая. — Ред.) в регионе остается стабильной и местами даже увеличивается.

Например, в Урумчи (крупнейший городской округ Синьцзяна, где более 70% населения составляют хань. — Ред.), согласно данным ASPI, рождаемость выросла на 25% по сравнению с 2017 годом. Рост рождаемости был зафиксирован в шести районах, в которых преимущественно проживают хань, в то время как в двух других районах с преобладающим в них уйгурским населением рождаемость резко упала.

ASPI называет снижение официальной рождаемости в Синьцзяне «беспрецедентным следствием репрессий против мусульманских меньшинств», «которое может являться актом геноцида». Исследователи отмечают, что спад рождаемости в СУАР в 2017–2019 гг. — самый значительный подобный прецедент в мире за последние 70 лет.

США, Канада, Великобритания и ЕС признали репрессии против уйгуров геноцидом. Но международное расследование преступлений против человечества в Синьцзяне вряд ли возможно. Регион остается под жестким контролем властей. Допуск сюда независимым наблюдателям закрыт.

В июле 2020 года немецкий ученый Адриан Ценц, автор самых громких исследований о так называемом «демографическом геноциде» в Синьцзяне, опубликовал статью в журнале Foreign Policy, в которой, в частности, говорится, что в 2019 году власти Китая запланировали принудительную стерилизацию около 15 тысяч уйгурских женщин Хотана (городской уезд на юго-западе Синьцзяна. — Ред.) и более 8 тысяч женщин из соседней провинции.

Ученый отмечает, что количество стерилизаций в этих регионах в 2018 году превысило количество таких операций на душу населения за предыдущие двадцать лет.

Изучив документы компартии, Ценц выяснил, что

80% всех внутриматочных спиралей (контрацептив, который уменьшает срок жизни яйцеклетки. — Ред.), установленных в Китае в 2018 году, пришлось на Синьцзян, при том, что население региона составляет всего 1,8% от общего населения КНР.

Из-за этого в Кашгаре (городской уезд на юго-западе Синьцзяна. — Ред.) и Хотане темпы естественного прироста населения упали на 80%.

Ученый Адриан Ценц. Фото: ЕРА

Часто причиной, по которой власти Китая отправляют мусульман в «лагеря перевоспитания», становится превышение допустимого количества детей в семье. В одном из правительственных протоколов, который изучил Ценц, приведена статистика поводов заключений узников в «лагерь перевоспитания» в уезде Каракаш (в округе Хотан в южной части Синьцзяна — Ред.), где в более трети из всех случаев причиной для задержания послужило нарушение политики рождаемости (Ценц отмечает, что в «лагере перевоспитания» в Каракаше находятся в том числе те мусульмане, которые, имея лишь одного ребенка, не превысили квот рождаемости, но всё равно были задержаны и помещены на «перевоспитание» за «деторождение». — Ред.). Китай назвал «Список Каракаша» сфабрикованным.

В политике планирования семьи в уезде Нилки (уезд в составе Или-Казахского автономного округа СУАР. — Ред.) говорится, что граждане (уйгуры, казахи и другие меньшинства. — Ред.), которые отказываются прерывать «незаконную беременность», задерживаются полицией и помещаются на «централизованное образование» (имеются в виду «лагеря перевоспитания», которые власти Китая называют добровольными «центрами профессионального обучения». — Ред.). Из постановления правительства уезда Капкал (уезд в составе Или-Казахского автономного округа Синьцзяна. — Ред.) от января 2018 года следует, что отказывающиеся от уплаты штрафов семьи должны быть подвергнуты «обучению и воспитанию».

Ценц отмечает, что тактика компартии по подавлению рождаемости в Синьцзяне — лишь один из аспектов кампании по этно-расовому господству титульной нации (ею в Китае считаются хань. — Ред.) в регионе. Исследователь обращает внимание на продвижение государством политики миграции хань в СУАР: только с 2015 по 2018 год сюда переселилось порядка 2 млн новых жителей.

По данным Ценца, в ближайшие годы Пекин может увеличить население хань в южной части Синьцзяна с 8,4% до 25%, чтобы разбавить «ненадежное» уйгурское население и усилить контроль над регионом. Кроме того, власти Синьцзяна поощряют межэтнические браки между китайцами-хань и уйгурскими женщинами для ассимиляции уйгуров в китайскую нацию.

Ценц прогнозирует, что в следующие 20 лет Китай может сократить рождаемость среди уйгуров и других меньшинств на 2,6–4,5 млн.

Китай заявил, что падение показателей рождаемости в СУАР среди мусульман связано с полным выполнением квот рождаемости (ранее уйгуры и другие меньшинства имели право на рождение двух детей в городах и трех — в селах. — Ред.), увеличением доходов населения и широким доступом к добровольным услугам по планированию семьи, а свидетельства Запада о геноциде уйгуров — это проявление скрытых мотивов антикитайских сил. Права и интересы уйгуров и других этнических меньшинств, по заверениям Пекина, полностью защищены. Власти Китая говорят, что официальные данные о падении рождаемости не отражают реальной демографической ситуации в Синьцзяне. В последнее десятилетие уйгурское население в регионе «непрерывно росло». Однако в отчете о работе правительства уезда Каракаш за 2018 год, на который ссылается Ценц, «с гордостью говорится», что за счет «строгого ограничения поведения, которое нарушает политику контроля рождаемости, темпы естественного прироста населения резко снизились». В период с 2016 по 2018 год прирост населения в уезде упал на 83%.

В 2017 году директор Института социологии Синьцзянской академии социальных наук Ли Сяося написала (Ценц сослался на слова Ли Сяося в своей статье. — Ред.), что высокие темпы роста уйгурского населения «усугубили пространственную этническую сегрегацию, укрепив точку зрения, что одна этническая группа владеет конкретной территорией (имеются в виду уйгуры в Синьцзяне. — Ред.)». Такие настроения «ослабляют идентификацию с китайской нацией».

Свидетельства выживших

Данные о так называемом «демографическом геноциде» мусульман в Синьцзяне подтверждают свидетельства десятков жертв кампании Китая по снижению рождаемости — людей, которые пережили изнасилования, пытки, принудительные аборты, стерилизации и инъекции препаратами, которые прерывают беременность и прекращают менструальный цикл.

Они выбрались из «лагерей перевоспитания» и рассказали журналистам о том, как Китай лишил их права на планирование семьи и рождение ребенка. Далее — наиболее значимые свидетельства о китайской кампании подавления рождаемости среди уйгуров и других этнических меньшинств Синьцзяна.

Турсунай. Фото из личного архива

Бывшая узница «лагерей перевоспитания» уйгурка Турсунай Зиявудин рассказывала «Новой», что из-за жестоких побоев в заключении у нее «открылись маточные кровотечения». Зиявудин призналась, что не может рассказать обо всех зверствах, которые происходили с ней в лагере. Женщина находилась на тот момент в Казахстане, где не могла получить помощь от государства (ей долгое время отказывали в получении казахстанского гражданства), не чувствовала себя защищенной, боялась поступающих угроз от «людей из Китая» и возможной депортации в Китай, где ее ждали пытки и смерть за интервью о репрессиях против уйгуров в Синьцзяне.

Сейчас Зиявудин находится под защитой в США. Она рассказала BBC, что «трижды подверглась групповому изнасилованию двумя-тремя мужчинами в масках» в «черной комнате» «лагеря перевоспитания».

— Они не щадили ни одной части тела. Всюду кусали, оставляя следы. На это невозможно было смотреть. Я не понимала, люди они или животные. Каждый раз их было несколько — двое-трое.

Зиявудин пытали электрической дубинкой со встроенным электрошокером: засовывали во влагалище и били ею током.

Позже она узнала, что из-за полученных травм больше никогда не сможет иметь детей.

В «лагере перевоспитания», где содержалась Зиявудин, по ее словам, женщинам принудительно устанавливали внутриматочные спирали, их стерилизовали и проводили над ними медицинские опыты. Узниц вынуждали принимать гормональные препараты. Каждые 15 дней им вводили некую «вакцину», которая вызывала онемение и тошноту. Зиявудин знала в «лагере» женщину, которую отправили на «перевоспитание» за то, что «она родила много детей».

Другой герой материала «Новой» бывший узник «лагеря перевоспитания» этнический казах Аманжан Сейит рассказывал, что в еду узникам добавляли вещество, которое вызывало нарушения эрекции.

— Через какое-то время я заметил, что у меня появились проблемы с эрекцией. Ходили слухи, что в эту кашу (имеется в виду грибная каша, которую узникам ежедневно давали на ужин. — Ред.) добавляют вещество, которое вызывает импотенцию. На приеме у врача по возвращении в Казахстан выяснилось, что у меня правда есть нарушения, хотя до лагеря их не было, — рассказывал Сейит.

Аманжан. Фото из личного архива

Уйгурский тракторист из Синьцзяна Абдушукур Омер считал своих семерых детей благословением Аллаха. В 2016 году власти начали преследовать его за то, что у него «слишком много детей». В 2017 году мужчину приговорили к семи годам заключения в «лагерь перевоспитания» — по одному году за каждого ребенка. Об этом китайские власти сообщили родственникам Омера.

Когда этническая казашка из села Сегизсумын (СУАР) Гульнар Омирузак была беременна четвертым ребенком, власти узнали об этом и, угрожая убийством, обязали женщину сделать аборт.

— Если не сделаешь аборт, мы убьем тебя, вонзив иглы в мозг, — вспоминала Омирузак угрозы властей Китая в материале Masa Media.

Гульнар. Фото: shahit.biz

Омирузак отвезли в районную больницу, где заставили принять противозачаточные таблетки, чтобы прервать беременность, но ребенок к тому моменту уже был большим, и выкидыш не произошел. Тогда женщине сделали хирургический аборт, после чего принудительно установили внутриматочную спираль, из-за которой у Омирузак появилась опухоль в матке.

— На следующий день меня отвезли в районную больницу и дали выпить пять-шесть каких-то таблеток, чтобы произошел выкидыш. Но так как ребенок уже был большим, этого не случилось. Мне было тяжело. Тогда меня отвезли в другую больницу, и сделали операцию: ребенка расчленили на моих глазах, — рассказывала Гульнар Омирузак.

Куаныш, бывший узник «лагеря перевоспитания», рассказывал о своем третьем ребенке, убитом в утробе его жены на седьмом месяце беременности.

— Моя жена была на седьмом месяце беременности. Закон гласил, что если у вас больше двух детей, вы обязаны заплатить штраф, а если не можете, отправитесь в тюрьму. Я сказал, что могу заплатить. Мне отказали, сказали, лучше просто сделаем ей аборт. Отправили жену в больницу, после положили тело ребенка в пакет… Я забрал его и мы с сыновьями похоронили его, — приводит слова Куаныша Amnesty International в своем докладе.

39-летняя уйгурка из Урумчи, мать троих детей Зумрет Давут была помещена в «лагерь перевоспитания» в 2018 году, по ее словам, за поездки за границу и ведение семейного бизнеса со своим пакистанским мужем.

В «лагере перевоспитания» Давут подвергали идеологической обработке, избиениям и принудительным «инъекциям» препаратами, которые прерывают менструальный цикл (о введении «инъекций», прекращающих менструальный цикл, также рассказывала другая бывшая узница одного из «лагерей перевоспитания» уйгурка Гульбахар Джалилова. — Ред.).

— До сих пор, после того как я так давно покинула лагерь, у меня не было месячных, — рассказывала Давут Radio Free Asia в 2019 году.

Зумрет Давут. Фото: shahit.biz

Власти оштрафовали Давут за третьего ребенка на 18 400 юаней (209 000 рублей), а позже принудили к стерилизации, «чтобы у нее больше не было детей», пригрозив тем, что иначе она снова будет помещена в «лагерь перевоспитания».

— Мой муж говорил: «Это повлияет на ее здоровье. Мы обещаем, что у нас больше не будет детей». Но они угрожали нам, поэтому другого выхода не было, — рассказывала Давут.

— Когда я открыла глаза после анестезии, я оказалась в длинном коридоре вместе с восемью другими женщинами. Там не было ни врачей, ни медсестер. Было очень холодно, я была накрыта тонкой простыней. Никому не разрешалось приходить сюда. Я услышала стоны других женщин от боли. Когда действие анестетика прошло, я почувствовала резкую боль внизу живота, — вспоминала Давут.

«Настоящее время» (Минюст признал издание «иноагентом». — Ред.) сообщало, что Давут перевязали фаллопиевы трубы (орган, соединяющий полость матки с брюшной полостью. — Ред.), что означает, что она больше не сможет забеременеть.

Этническая казашка из села Кокагаш (СУАР), мать двоих детей, ныне жительница Казахстана, Гульзира Могдин, приехав на родину в Синьцзян из Казахстана в 2017 году, прошла курс лечения в местной больнице после того, как узнала о своей беременности. Местные власти сообщили Могдин, что по китайскому законодательству гражданам запрещается иметь троих детей, поэтому она обязана сделать аборт (Гульзира Могдин на тот момент еще была гражданкой Китая. — Ред.).

Жительница Синьдзяна. Фото: Eric Lafforgue / Art in All of Us / Corbis / Getty Images

