 

У каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента развиваются осложнения

16.07.2021, 1:14, Разное
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Ученые проанализировали данные о более чем 70 тысячах пациентов из 302 больница Великобритании. Участники исследования проходили лечение по поводу COVID-19 с января по август 2020 года. Это первая научная работа, систематически описывающая полный спектр осложнений при госпитализации по поводу COVID-19.

Средний возраст пациентов, включенных в исследование, был 71 год, 56% были мужчинами. Сопутствующие заболевания были выявлены у 81%, 32% участников умерли.

Осложнения встречались у 50% участников исследования, в том числе, у 44% выживших. Наиболее частыми были:

  • осложнения со стоны почек – у 24% госпитализированных пациентов;
  • респираторные осложнения – у 18%;
  • системные осложнения (нарушения свертываемости крови, анемия, инфекции кровотока) – у 16%;
  • кардиологические осложнения – у 12%;
  • осложнения со стороны пищеварительной системы и печени – у 11%;
  • неврологические – у 4%.

Самыми распространенными отдельными осложнениями были респираторный дисттесс-синдром, повреждение печени, анемия, нарушения ритма сердца.

Риск осложнений был связан с возрастом пациентов. Их распространенность в разных возрастных группах распределялась следующим образом:

  • в возрасте 19-29 лет он встречался у 27%;
  • 30-39 лет – у 37%%;
  • 40-49 лет – у 43%;
  • 50-59 лет – у 49%;
  • 60-69 лет – у 54%;
  • 70-79 лет – у 52%;
  • 80-89 лет – у 51%;
  • Старше 90 лет – у 50%.

У мужчин осложнения развивались чаще, чем у женщин. Например, у мужчин старше 60 лет хотя бы одно осложнения развивалось в 55% случаев, у женщин – в 48%.

После госпитализации способность ухаживать за собой ухудшилась у 27% пациентов, чаще это были пожилые люди и те, кто проходил лечение в палате интенсивной терапии. Наиболее часто к этой проблеме приводили неврологические осложнения.

Положительным ПЦР-тест на SARS-CoV-2 был только у 85% участников исследования, остальным диагноз был поставлен по симптомам. У людей с отрицательным тестом риск осложнений при лечении в больнице был немного ниже.

«Осложнения были распространены во всех возрастных группах, не только среди пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Людям с осложнениями часто требуется серьезный уход и дополнительная помощь в восстановлении после первичной госпитализации. Наше исследование показывает, что важно учитывать не только смерти от COVID-19, но и осложнения», – сказал Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета, соавтор исследования.

Ученые отметили, что в исследовании были некоторые ограничения, которые могли привести к недооценке риска осложнений при госпитализации по поводу COVID-19. Они не исключают, что распространенность осложнений выше, чем показали его результаты.

Исследование охватило период до появления вакцин против COVID-19 и до распространения новых вариантов коронавируса. Авторы подчеркивают, что полученные результаты остаются актуальными и подчеркивают опасность COVID-19 для молодых непривитых людей.



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