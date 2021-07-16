У каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента развиваются осложнения



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Ученые проанализировали данные о более чем 70 тысячах пациентов из 302 больница Великобритании. Участники исследования проходили лечение по поводу COVID-19 с января по август 2020 года. Это первая научная работа, систематически описывающая полный спектр осложнений при госпитализации по поводу COVID-19.

Средний возраст пациентов, включенных в исследование, был 71 год, 56% были мужчинами. Сопутствующие заболевания были выявлены у 81%, 32% участников умерли.

Осложнения встречались у 50% участников исследования, в том числе, у 44% выживших. Наиболее частыми были:

осложнения со стоны почек – у 24% госпитализированных пациентов;

респираторные осложнения – у 18%;

системные осложнения (нарушения свертываемости крови, анемия, инфекции кровотока) – у 16%;

кардиологические осложнения – у 12%;

осложнения со стороны пищеварительной системы и печени – у 11%;

неврологические – у 4%.

Самыми распространенными отдельными осложнениями были респираторный дисттесс-синдром, повреждение печени, анемия, нарушения ритма сердца.

Риск осложнений был связан с возрастом пациентов. Их распространенность в разных возрастных группах распределялась следующим образом:

в возрасте 19-29 лет он встречался у 27%;

30-39 лет – у 37%%;

40-49 лет – у 43%;

50-59 лет – у 49%;

60-69 лет – у 54%;

70-79 лет – у 52%;

80-89 лет – у 51%;

Старше 90 лет – у 50%.

У мужчин осложнения развивались чаще, чем у женщин. Например, у мужчин старше 60 лет хотя бы одно осложнения развивалось в 55% случаев, у женщин – в 48%.

После госпитализации способность ухаживать за собой ухудшилась у 27% пациентов, чаще это были пожилые люди и те, кто проходил лечение в палате интенсивной терапии. Наиболее часто к этой проблеме приводили неврологические осложнения.

Положительным ПЦР-тест на SARS-CoV-2 был только у 85% участников исследования, остальным диагноз был поставлен по симптомам. У людей с отрицательным тестом риск осложнений при лечении в больнице был немного ниже.

«Осложнения были распространены во всех возрастных группах, не только среди пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Людям с осложнениями часто требуется серьезный уход и дополнительная помощь в восстановлении после первичной госпитализации. Наше исследование показывает, что важно учитывать не только смерти от COVID-19, но и осложнения», – сказал Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета, соавтор исследования.

Ученые отметили, что в исследовании были некоторые ограничения, которые могли привести к недооценке риска осложнений при госпитализации по поводу COVID-19. Они не исключают, что распространенность осложнений выше, чем показали его результаты.

Исследование охватило период до появления вакцин против COVID-19 и до распространения новых вариантов коронавируса. Авторы подчеркивают, что полученные результаты остаются актуальными и подчеркивают опасность COVID-19 для молодых непривитых людей.