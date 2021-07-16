Эксперты: 15 партий представляют интересы всех групп российского общества

У большинства участников думской кампании обнаружилась общая черта – все они выражают запрос разных сегментов электората на покровительство со стороны государства. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований. Поводом для дискуссии послужило завершение формирования партийных списков в Госдуму.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) организовал в четверг круглый стол «Выдвижение. Итоги для партийной системы», участники которого анализировали шансы 15 партий, решивших принять участие в кампании по выборам в Госдуму.

У большинства российских партий базовые ценности – общие (в первую очередь патриотизм), но при этом разные политические силы различным образом формулируют свою позицию по поводу нынешнего положения дел, заметил глава центрального аппарата «Справедливой России» Дмитрий Гусев. Сейчас, когда на повестке дня – кризис, вызванный пандемией и санкционное давление – каждая партия предлагает собственный выход из положения, и таким образом находит отклик у своего электората, заметил Гусев. Так, «Справедливая РФ – За правду» старается ответить на запрос на социально ориентированную политику государства, подчеркнул представитель «СР».

Кроме того, надо учесть, что для современного российского избирателя по-прежнему важно персональное лицо партии, а уже во вторую очередь – предвыборные обещания и бренд, заметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Например, если «Единая Россия» – партия Владимира Путина, то люди идут и голосуют за Путина, а не столько за их программу и кандидатов», – полагает политолог. Поэтому, делает вывод Мартынов, для российской политической системы достаточно нескольких главных партий, во главе которых стоят известные политики. Подобный расклад, по мнению Мартынова, должен мотивировать избирателя принимать участие в выборах.

Глава Центра политических технологий Борис Макаренко отметил: значение имеет не количество зарегистрированных в стране партий, а их качество – за кем из них стоит реальный электорат.

«Главное в повестке дня – это запрос партий к государству, который они формулируют на своем языке и с разной эмоцией.

Лояльные – это сторонники «Единой России», разочарованные – это «Справедливая РФ – За правду», и несколько похожих на нее партий, рассерженные – это КПРФ. Внутри этого запроса и развернется основная конкуренция», – предсказывает эксперт.

По словам Макаренко, вне этого запроса есть небольшой процент людей, которые «уповают не на государство, а на свои силы». «На этом поле всегда пыталась играть ЛДПР – и добивалась успеха, но сейчас они в отчаянном положении, и я не жду от них улучшений. Однако на этом поле появляется еще один игрок – «Новые люди». Он говорит на языке этого сегмента. Получится ли у них попасть в парламент? Это для меня одна из главных интриг нынешней кампании», – признался Макаренко.

Современная партийная система состоит из набора старых партий, которые включают не только «парламентскую четверку», но и «Яблоко», которое, однако не может вписаться в современный выборный тренд, считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Кроме того, на политической арене присутствуют партии, которые представляют интересы профессиональных объединений, например, Партия Роста и Партия пенсионеров России. Третья сила – партии «новой идеологии», как правило, представленные левыми: «Коммунистами России», обновленной «Справедливой Россией» и прочими объединениями, отвечающими на запрос о расширении господдержки для граждан России. Четвертый блок – «зеленые», которые попали в общемировой политический тренд.

Как полагает Кузнецов, в сумме 15 партий представляют все интересы, которые только могут быть в обществе. Главной интригой выборов, по мнению эксперта ЭИСИ, станут перспективы двух «политических экологов» – «Зеленых» и «Зеленой альтернативы». «Экология – это модная и актуальная международная повестка. Во всем мире такие партии достигают значительных электоральных успехов. Под давлением «зеленых» формируется экономическое лицо нового мира», – напомнил он.

Политолог считает, что появление фракции «зеленых» обогатило бы не только Думу, но и помогло бы продвинуть российскую повестку на международном уровне. «В нашей нижней палате появится партия, способная на равных разговаривать с коллегами в Европарламенте, в парламентах развитых стран и с определенной частью Демократической партии США», – надеется Кузнецов. С коллегой согласилась Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. По ее мнению, у «зеленых» есть серьезные шансы пробиться в Госдуму, поскольку целый ряд российских регионов сегодня «подогрет» экологическими проблемами.