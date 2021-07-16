Лавров счел тандем РФ и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Статья опубликована «Российской газетой» и китайской газетой «Жэньминь Жибао». Министр отметил, что военное сотрудничество двух стран, «имеющее исключительно оборонительный характер и не направленное против третьих государств», успешно развивается. Он напомнил, что проводятся российско-китайские командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Кроме того, возникают новые форматы, в частности, «совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Как подчеркнул Лавров, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «является правовой основой российско-китайского тандема – во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны». Глава МИД РФ указал, что нынешнее сотрудничество двух стран не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, передает РИА «Новости».

По словам министра, отношения двух стран «достигли беспрецедентных высот» и «стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке». «Жизнь не стоит на месте, и, двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем в новую эпоху», – сообщил он.

Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, указал министр. Странам до кризиса с COVID-19 удалось качественно нарастить образовательные обмены, а также произошел значительный рост числа взаимных туристических поездок.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Ташкенте с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».