 

Мнение: Дорожная дипломатия

16.07.2021, 0:34, Разное
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В деревню Верхний Карбуш, что расположен в Омской области, пришло письмо из Германии, из канцелярии канцлера Ангелы Меркель. И письмо пришло в деревню не потому, что Верхний Карбуш 100 лет назад основали немцы и у большинства жителей села немецкие корни. А потому, что жители села обратились к Ангеле Меркель с просьбой помочь с ремонтом разбитой дороги.

Но немецкие немцы отказались помогать немцам, живущим в России. Сотрудник канцелярии канцлера ФРГ Надин Вахтер написал жителям села:

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь».

Ну а что еще мог написать немецкий чиновник? Но жители села Верхний Карбуш все-равно довольны. Благодря их обращению к Меркель и ответу из Германии, о деревне даже в Кремле узнали. В 2022 году обещают отремонтировать дорогу… Правда, до 2022 года еще дожить надо.

Фотография злополучной дороги отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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