Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов главреда «Проекта» Баданина и семерых журналистов

Издание признали нежелательной организацией.

Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов издания «Проект», в том числе главреда Романа Баданина, а также главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош. Сам «Проект» Генпрокуратура признала нежелательной организацией.

Помимо Баданина, в реестр также попали Максим Гликин (заместитель главреда «ОМ»), Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова (журналисты «Проекта») и Елизавета Маетная (журналист «Радио.Свобода»*).

По версии Генпрокуратуры, деятельность «Проекта» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», в связи с чем ее и включили в список нежелательных. Ведомство направило информацию в Минюст для включения издания в соответствующий реестр.

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Сейчас без «Проекта» в перечне нежелательных 40 организаций. Что касается реестра СМИ-иноагентов, то до сегодняшнего обновления там были пять человек: правозащитник Лев Пономарев*, журналистка Людмила Савицкая*, журналист Сергей Маркелов*, главред «Псковской губернии» Денис Камалягин* а также художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич*. Также в него включены 13 СМИ.

*внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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