 

Мнение: Больше прививок – больше смертей?

16.07.2021, 0:22, Разное
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Сладко-ковидная парочка – Ракова и Собянин.

По России третий день подряд рисуют “повышенную смертность” от коронавируса. Просто поразительно, конечно, это ваше время “новой нормальности”. ВООБЩЕ НИЧЕГО об окружающем мире узнать нельзя – нет ни честных СМИ, ни нормальных государственных институтов (типа Госкомстата, каким он ДОЛЖЕН быть); все прогибаются в любую сторону в соответствии с “линией партии” – причем даже невозможно узнать, какой!

В прошлом году была одна команда – все дружно рисовали пониженную смертность от ковида, так, что Россия была чуть ли не последнем месте в мире по этому показателю; теперь пришла команда противоположная – все послушно во главе с роботом Собяниным развернулись на 180 градусов и рисуют цифры вообще уже с потолка. В разгар лета!

И доходит уже до анекдота: собянинцы в своем рисуночном раже дорисовались до того, что теперь, как нам предлагается верить, на Украине в день ЗАРАЖАЕТСЯ людей меньше, чем в России типа умирает от ковида! Реально. Смотрим: на Украине за прошлые сутки “свыше 600 случаев заражения ковидом”, а в России, говорит нам безумный робот, “791 человек вчера от ковида умер”.

А умерло на Украине… 20. В 40 раз (!!) меньше, чем в России. И это при том, что на Украине вакцинация практически еще не начиналась, а в России бешеные псы Собянина и прочих губернаторов уже насильственно привили то ли 12, то ли 15%.

Варианта всего два: или кто-то бешено и упоенно врет, или надо признать, что вакцинация УВЕЛИЧИВАЕТ количество смертей от бесчеловечного вируса в национальном масштабе. Учитывая разницу в количестве населения между нами и Украиной – примерно на порядок.

Не в разы! На порядок.

Источник: Размышления вольного социолога



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