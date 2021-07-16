Геращенко подтвердил, что уйти в отставку Авакова попросил Зеленский

Он отметил, что Аваков не планировал быть вечным министром, поэтому предложение президента воспринял спокойно.

“Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно довольно давно готовилось”, – сказал Геращенко.

По его словам, сейчас Аваков планирует отпуск, но после него вернется в Украину.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале. 15 июля Рада уволила Авакова c должности министра внутренних дел.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

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