Мнение: Баграмские залежи

Американская военная техника брошенная на авиабазе Баграм в Афганистане. Будущие трофеи Талибана.

Плюс еще живописные фотографии свалки брошенного американского имущества в Баграме.

Стоит отметить, что когда афганские военные начали занимать авиабазу Баграм, то выяснили, что американцы перед уходом оставили базу без электричества, части электропроводки и интернет-кабелей, а также кабелей видео-наблюдения.

Несмотря на проблемы, афганская армия разместила 5000 солдат на базе для ее защиты от посягательств Талибана.

Между тем. командующий группировкой США в Афганистане покинул страну и отбыл в США. Mission Accomplished!

И кринжовое видео https://twitter.com/BOLDSMITH/status/1415444591394840577, где талибы тренируются в захваченном тренажерном зале на одной из баз афганской армии. Качалка на принципах шариата.

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