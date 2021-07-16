 

Мнение: Баграмские залежи

16.07.2021, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская военная техника брошенная на авиабазе Баграм в Афганистане. Будущие трофеи Талибана.

Плюс еще живописные фотографии свалки брошенного американского имущества в Баграме.

Стоит отметить, что когда афганские военные начали занимать авиабазу Баграм, то выяснили, что американцы перед уходом оставили базу без электричества, части электропроводки и интернет-кабелей, а также кабелей видео-наблюдения.
Несмотря на проблемы, афганская армия разместила 5000 солдат на базе для ее защиты от посягательств Талибана.

Между тем. командующий группировкой США в Афганистане покинул страну и отбыл в США. Mission Accomplished!
И кринжовое видео https://twitter.com/BOLDSMITH/status/1415444591394840577, где талибы тренируются в захваченном тренажерном зале на одной из баз афганской армии. Качалка на принципах шариата.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Мученики «ненастоящие»?

12.12 / Личное: “Девки вешаются”

12.08 / Вейпинг увеличивает риск заболеть COVID-19 в пять раз — исследование

25.03 / Роберт Дауни-младший едва не погиб из-из инцидента во время прыжка с парашютом

09.07 / Мнение: Собор Святой Софии переделают мечеть

01.01 / Зеленський призначив Азарова прем’єр-міністром України

17.05 / Индийский Moglix оценивается в $ 1 млрд за сбор средств в $ 120 млн.

07.06 / Под Москвой поезд снес машину с людьми

06.02 / Fitch: протесты могут привести к увеличению бюджетных расходов России в 2021

21.06 / Ученые выявили уникальные отличия людей с карими глазами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика