 

Агафья Лыкова возглавит список «Единой России» в Хакасии

16.07.2021, 8:41, Разное
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Сибирская отшельница Агафья Лыкова возглавит список «Единой России» в Хакасии на выборах в Госдуму, сообщается в пресс-релизе партии.

Общественную деятельницу выдвинут по одномандатному округу в Абакане. В порядке исключения её кандидатура была утверждена без прохождения процедуры предварительного голосования.

Агафья Лыкова возглавит список «Единой России» в Хакасии– Партия «Единая Россия» делает ставку на новые лица, на уважаемых людей на местах: волонтёров, политологов, общественных деятелей, пользующихся уважением народа. Агафья Карповна – человек с безупречной репутацией, хорошо знает проблемы региона. Её невозможно коррумпировать. Мы надеемся, что жители Хакасии поддержат нашего кандидата. После этого, мы готовы доверить ей должность главы парламентского комитета по экологии, – прокомментировал выбор секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Он добавил, что Лыкова дала письменное согласие на участие в выборах и получила партбилет. При этом женщина будет, как и раньше, проживать на территории заповедника «Хакасский». В Москве её полномочия делегируют помощникам и другим депутатам «Единой России».

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал Дерипаска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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