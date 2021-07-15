В Минздраве рассказали, когда стоит ожидать новую волну эпидемии COVID-19

“Специалисты ЦОЗ прогнозируют, что в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью. Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований – ношения масок и соблюдения дистанции – подъем заболеваемости может произойти и раньше”, – говорится в сообщении.

В центре призвали украинцев вакцинироваться от коронавируса.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/3032186960239345

Также в ЦОЗ напомнили, что 14 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорил о росте случаев заболевания COVID-19 в мире, который связан с новым штаммом “Дельта”. В Украине подтвердили четыре случая этого штамма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 июля в Украине зафиксировали более 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело – почти 2,2 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтверждено четыре случая “Дельта”-штамма.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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