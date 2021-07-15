Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку

В Москве задержали мужчину, который пробрался в чужую квартиру через окно и попытался изнасиловать спящую женщину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на изнасилование», «иные действия сексуального характера с применением насилия» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»… Подозреваемый в совершении преступления 2000 года рождения задержан», – отметила Иванова.

По предварительным данным, ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского в Москве, где напал на спящую женщину – он избил ее, надругался, а также попытался изнасиловать. Отмечается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивление женщины.

По словам Ивановой, он доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга.