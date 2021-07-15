Мнение: Мещанский экономический форум

Прокуратура попросила приговорить к шести годам лишения свободы основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Но условно.

Уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который обвинил Калви и его партнеров в хищении еще в 2015 году 2,5 млрд рублей. Фигурантов дела первоначально обвиняли в мошенничестве, но потом переквалицифировали обвинение на растрату в особо крупном размере.

Дело Калви рассматривается в зале заседаний №433 Мещанского районного суда Москвы.

А этажом ниже, в зале №333 идет судебный процесс над братьями Магомедовых и другими обвиняемыми, которых следствие считает членами ОПС, созданного братьями.

Чем больше хожу на заседания по этому уголовному делу, тем абсурднее выглядят обвинения. Подробности будут попозже, после завтрашнего заседания, на которой я тоже собираюсь сходить.

Но сейчас о другом. В Мещанском суде в эти дни вполне можно было организовать Мещанский экономический форум. Майкл Калви и Зиявудин Магомедов прямо из зала суда могли бы стать спикерами этого форума. И могли бы много чего интересного рассказать и про инвнстии в экономику России, и про бизнес по-российски. Не сомневаюсь, что трансляция этого форума набрала бы огромное количество зрителей.

На снимке: Зиявудин Магомедов, фотография отсюда

—