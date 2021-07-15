Канны-2021: Джорджина Родригес, Александр Кузнецов, Стелла Максвелл и другие на премьере фильма “Франция”
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В десятый день 74-го Каннского кинофестиваля череду премьер открыл фильм-участник основного конкурса “Франция” (France). На красной ковровой дорожке были замечены селебрити не только из Франции, но еще из США и России. Так, к фотографам вышли возлюбленная Криштиану Роналду аргентинка Джорджина Родригес, бразильская модель София Рейсинг, модель Стелла Максвелл, актер и режиссер Луи Гаррель, российский актер Александр Кузнецов, Хана Кросс, Виктория Боня, британская модель Леди Виктория Херви, которая к тому же является дочерью 6-го маркиза Бристольского, и многие другие.
Режиссер Брюно Дюмон представлял свою новую киноработу вместе со съемочной группой, правда, актриса Леа Сейду, исполнительница главной роли, вынужденно пропустила премьеру. У нее незадолго до кинофестиваля подтвердился коронавирус. Так что на дорожке коллеги фотографировались без нее: актеры Бланш Гарден, Эманюэль Ариоли и певец и актер Бенжамин Биолэй.
Джорджина РодригесСтелла МаксвеллАлександр Кузнецов, Камиль Коттен, Рэйчел Ланг
Джорджина РодригесВиктория БоняЛуи ГаррельКэт ГрэхемДжордан БарреттАлександр КузнецовХана КроссСтелла МаксвеллКамиль Коттен, Рэйчел Ланг, Найдра Айяди и Луи ГаррельЛеди Виктория Херви
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