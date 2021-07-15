Канны-2021: Джорджина Родригес, Александр Кузнецов, Стелла Максвелл и другие на премьере фильма “Франция”

В десятый день 74-го Каннского кинофестиваля череду премьер открыл фильм-участник основного конкурса “Франция” (France). На красной ковровой дорожке были замечены селебрити не только из Франции, но еще из США и России. Так, к фотографам вышли возлюбленная Криштиану Роналду аргентинка Джорджина Родригес, бразильская модель София Рейсинг, модель Стелла Максвелл, актер и режиссер Луи Гаррель, российский актер Александр Кузнецов, Хана Кросс, Виктория Боня, британская модель Леди Виктория Херви, которая к тому же является дочерью 6-го маркиза Бристольского, и многие другие.

Режиссер Брюно Дюмон представлял свою новую киноработу вместе со съемочной группой, правда, актриса Леа Сейду, исполнительница главной роли, вынужденно пропустила премьеру. У нее незадолго до кинофестиваля подтвердился коронавирус. Так что на дорожке коллеги фотографировались без нее: актеры Бланш Гарден, Эманюэль Ариоли и певец и актер Бенжамин Биолэй.

Джорджина Родригес Стелла Максвелл Александр Кузнецов, Камиль Коттен, Рэйчел Ланг

Джорджина Родригес Виктория Боня Луи Гаррель Кэт Грэхем Джордан Барретт Александр Кузнецов Хана Кросс Стелла Максвелл Камиль Коттен, Рэйчел Ланг, Найдра Айяди и Луи Гаррель Леди Виктория Херви