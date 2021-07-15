 

Во Львовской области селевой поток перекрыл трассу Киев – Чоп. Движение затруднено – ГСЧС

15.07.2021, 22:30, Новости дня
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Движение на участке трассы из-за камней и грязи затруднено.

“На месте работают дорожные службы, пострадавших нет”, – сказал главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС Игорь Курус.

Пресс-служба патрульной полиции Львовской области уточнила, что сель сошел в 18.50. Об этом сообщили в канале полиции в Telegram.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook видео непогоды во Львовской области.

https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4236552633064996

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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