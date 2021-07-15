Во Львовской области селевой поток перекрыл трассу Киев – Чоп. Движение затруднено – ГСЧС
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Движение на участке трассы из-за камней и грязи затруднено.
“На месте работают дорожные службы, пострадавших нет”, – сказал главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС Игорь Курус.
Пресс-служба патрульной полиции Львовской области уточнила, что сель сошел в 18.50. Об этом сообщили в канале полиции в Telegram.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook видео непогоды во Львовской области.
https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4236552633064996
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