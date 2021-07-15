В РФ военнослужащих обязали изучать статью Путина “о единстве россиян и украинцев”

Статью по указанию министра обороны России Сергея Шойгу будут изучать на занятиях по военно-политической подготовке.

Собеседник РБК сказал, что из-за большого числа военнослужащих, имеющих украинские корни или родственников в Украине, статья Путина “вызвала большой положительный отклик и обсуждения”. Поэтому ее решено было включить в перечень обязательных для изучения.

Источник заявил, что тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов “разделяется всеми российскими военнослужащими”.

Контекст:

12 июля на сайте президента России на украинском и на русском языках была опубликована статья “Об историческом единстве россиян и украинцев”. Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В статье утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: “Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”.

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. “Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем”, – сказал он.

В украинском и российском сегментах Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. “Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ…битесь от нас. Статьи он пишет”, – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора “Укроборонпрома”, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

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