Рада уволила Авакова и приняла закон о цифровизации публичных услуг. Главное за день

Рада уволила Авакова

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Рада приняла закон о paperless

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №5495 “Об особенностях предоставления электронных публичных услуг”, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

В ООН сообщили число погибших за время конфликта на Донбассе

В результате российской агрессии на Донбассе общее количество человеческих потерь с 14 апреля 2014-го по 30 июня текущего года составило от 42,5 до 44,5 тыс. человек.

Из указанного количества от 13,2 до 13,4 тыс. – это погибшие (3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. – украинские военные и примерно 5,8 тыс. – члены вооруженных групп). Ранения в результате боевых действий получили от 29,6 до 33,6 тыс. человек

ЕС официально рекомендовал открыть границы для украинцев

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, государства – члены ЕС с 15 июля этого года постепенно должны отменить ограничения на поездки для жителей стран из списка Евросовета. Сейчас в “зеленом списке” находится 23 государства.

Парламент утвердил бюджетную декларацию

Верховная Рада приняла постановление “О Бюджетной декларации на 2022–2024 годы”, которым приняла декларацию к сведению, а также одобрила рекомендации относительно бюджетной политики. Парламент впервые рассматривал бюджетную декларацию сразу на три года, отметил министр финансов Сергей Марченко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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