Альбина Джанабаева удивила поклонников снимком без макияжа

Певица Альбина Джанабаева недавно показала в микроблоге Instagram летнее фото, сделанное после отдыха на речке. Поклонники удивились, как молодо 42-летняя певица выглядит без макияжа.

Альбину Джанабаеву засыпали комплиментами по поводу ее внешности. Артистка продемонстрировала сначала снимок, сделанный утром на речке. Она позировала в солнцезащитных очках. После этого она запечатлела себя дома на кухне после отдыха. Многим фолловерам нравится, что супруга Валерия Меладзе не стесняется показывать свою естественную красоту.

Недавно Альбина Джанабаева призналась, что они с певцом могут не остановиться на троих детях. Она задумывается о рождении четвертого ребенка, хотя только недавно подарила супругу дочь. По словам знаменитости, старшие сыновья по-разному отнеслись к пополнению в семье. Младший Лука не мог скрыть ярких эмоций, так как мечтал о сестричке. Старший сын Константин осознал, что у него появилась дополнительная ответственность.

Источник: www.vokrug.tv