 

Ученые сообщили, какая группа крови наиболее устойчива к раку

15.07.2021, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, которые представляют Каролинский университет, изучили, какая группа крови наиболее устойчива к развитию рака. Свои выводы они сделали на основании изучения данных нескольких тысяч пациентов, обращающихся в больницу на протяжении 25 лет.
Исследование показало, что на развитие онкологических болезней влияет злоупотребление спиртными напитками и курение. Наиболее подвержены раку люди с I группой крови. Врачи советуют им тщательнее следить за своим здоровьем и чаще проходить проверку в медицинских учреждениях. Самыми устойчивыми к раку были названы обладатели II группой крови.

Ранее телеведущая Елена Малышева сообщала о том, что у людей с различными группами крови разная предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Например, у носителей I группы крови чаще всего развивается рак толстой кишки, у II группы – рак желудка. При этом, обладателям III группы крови грозят злокачественные образования в поджелудочной железе. Риски этого заболевания повышаются у пациентов, которые страдают от избыточного веса. Представители IV группы крови склонны к тому, что у них повится рак почек.

Источник: sterlegrad.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Мнение: Отчетность

05.05 / Людмила Улицкая. Чтение как подвиг

04.06 / Володин рассказал о предложенной Путиным повестке для Европы и США

30.07 / Мнение: «ЧВК Вагнера» и мистика

29.04 / 10 “свадебных” образов Кейт Миддлтон за последние 10 лет

13.03 / Мнение: Кино

08.06 / США возвратили большую часть выкупа выплаченного вымогателям компанией Colonial Pipeline

21.09 / Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

27.11 / Какая же она классная! – Личное мнение

03.02 / Ляйсан Утяшева рассказала об опыте выявления интересов у ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика