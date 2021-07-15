Ученые сообщили, какая группа крови наиболее устойчива к раку

Ученые, которые представляют Каролинский университет, изучили, какая группа крови наиболее устойчива к развитию рака. Свои выводы они сделали на основании изучения данных нескольких тысяч пациентов, обращающихся в больницу на протяжении 25 лет.

Исследование показало, что на развитие онкологических болезней влияет злоупотребление спиртными напитками и курение. Наиболее подвержены раку люди с I группой крови. Врачи советуют им тщательнее следить за своим здоровьем и чаще проходить проверку в медицинских учреждениях. Самыми устойчивыми к раку были названы обладатели II группой крови.

Ранее телеведущая Елена Малышева сообщала о том, что у людей с различными группами крови разная предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Например, у носителей I группы крови чаще всего развивается рак толстой кишки, у II группы – рак желудка. При этом, обладателям III группы крови грозят злокачественные образования в поджелудочной железе. Риски этого заболевания повышаются у пациентов, которые страдают от избыточного веса. Представители IV группы крови склонны к тому, что у них повится рак почек.

Источник: sterlegrad.ru