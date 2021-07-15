Ученые сообщили, какая группа крови наиболее устойчива к раку
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Ученые, которые представляют Каролинский университет, изучили, какая группа крови наиболее устойчива к развитию рака. Свои выводы они сделали на основании изучения данных нескольких тысяч пациентов, обращающихся в больницу на протяжении 25 лет.
Исследование показало, что на развитие онкологических болезней влияет злоупотребление спиртными напитками и курение. Наиболее подвержены раку люди с I группой крови. Врачи советуют им тщательнее следить за своим здоровьем и чаще проходить проверку в медицинских учреждениях. Самыми устойчивыми к раку были названы обладатели II группой крови.
Ранее телеведущая Елена Малышева сообщала о том, что у людей с различными группами крови разная предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Например, у носителей I группы крови чаще всего развивается рак толстой кишки, у II группы – рак желудка. При этом, обладателям III группы крови грозят злокачественные образования в поджелудочной железе. Риски этого заболевания повышаются у пациентов, которые страдают от избыточного веса. Представители IV группы крови склонны к тому, что у них повится рак почек.
Источник: sterlegrad.ru
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