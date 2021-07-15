 

Названы лучшие напитки для уничтожения жажды в жару

15.07.2021, 22:24, Разное
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Врач Ольга Шарапова в рамках интервью пояснила о лучших напитках, которые можно употреблять в жару. Они помогут утолить жажду.
Шарапова заявила, что можно отдавать предпочтение теплому чаю, самодельному лимонаду, квасу, но лучше всего пить обычную воду. В организме должен постоянно поддерживаться водный баланс. В особенности необходимо постоянно восполнять запасы жидкости, когда на улице стоят высокие температуры. В аномальную жару медики даже советуют увеличить норму до трех литров.

Шарапова порекомендовала пить несладкую воду. Лимонад можно сделать, выжав в стакан с жидкостью половину лимона. При этом минеральную воду разрешено употреблять только после предварительной консультации с врачом. Лучше и вовсе отказаться от сладких и газированных напитков.

Квас считается полезным для организма, поскольку в его составе присутствуют витамины группы В и С, углекислота, аминокислоты. Лучше всего отдать предпочтение напитку, изготовленному в соответствии с ГОСТом. В день можно выпить максимум стакан кваса, поскольку в нем содержится сахар. В жару помогает освежиться горячий чай (черный и зеленый). Специалист порекомендовала не пить кофе, поскольку этот напиток влияет на сердечно-сосудистую систему, а она в жару является одной из наиболее уязвимых.

Источник: lenta.ru



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