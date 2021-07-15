Муфтий Москвы: в столице остро ощущается дефицит мечетей

Существует большая необходимость строительства мечетей, где можно было бы вести, в том числе, и разъяснительную работу с молодёжью, мигрантами, чтобы они не были предоставлены только самим себе, заявил глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.

В среду в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама в рамках проекта «Религия и мировоззрение». На ней помимо особенностей празднования Курбан-байрама в 2021 году в разных российских регионах, также рассматривались темы взаимодействия между религиозными организациями, миграционный вопрос, различные ограничения, связанные с COVID-19 и отдельно был отмечен вопрос, связанный со строительством новых мечетей, в частности Межрелигиозного социально-просветительского культурного центра в Коммунарке (Новая Москва).

Крганов отметил, что проблема реализации в стране права на свободу вероисповедания, неразрывно связана с обеспечением потребности верующих в необходимом количестве молельных помещений или мечетей.

«Касаемо вопроса работы с верующими и мигрантами, в преддверии Курбан – байрам, на данный момент в Москве даже во все имеющиеся четыре мечети мусульмане прийти не смогут и есть некоторая оторванность братьев и сестёр от мечетей, от своих религиозных наставников. Пусть и ведется огромная работа в онлайн режиме, но этого недостаточно, ничто не заменит живого общения в Домах Всевышнего. Мечеть – это не только место для молитвы. Для мусульманина – это своего рода образовательный духовный центр изучения и понимания Ислама, укрепления исламской солидарности и патриотического единства общества. Но этих центров катастрофически в Москве не хватает. Даже зимой и осенью в пятничные дни более 30 тысяч мусульман Москвы молятся на улице. Дело не только в мигрантах, коренные граждане также остаются на улице», – отметил муфтий.

По его словам, нового участка под строительство мечети в Москве не выделялось более 25 лет, из-за чего в столице остро ощущается дефицит мечетей, и поэтому представители разных конфессий намерены построить новый межрелигиозный социально-просветительский культурный центр, задачами которого будет совместное решение социальных вопросов традиционными религиями.

«Мы по просьбе верующих, учитывая важность воспитания своей молодежи в религиозных традициях, хотим построить современный просветительский центр с удобной инфраструктурой. Речь идет о разумной достаточности, чтобы удовлетворить потребности верующих, иметь надлежащие гарантии для свободы вероисповедания мусульман. Ведь не секрет и то, что в Москве пока нет культурно-досугового образовательного центра для мусульман. Наши традиционные религии – иудейская община, мусульмане, христиане, буддисты – предложили почти десять лет назад очень интересный проект, он был поддержан мэрией и широкой общественностью Москвы, о строительстве межрелигиозного центра на территории Коммунарки», – сказал он.

Муфтий указал, что это будет современный социальный центр, «где будут не только условия для общественных активистов, но и для инвалидов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Планируется открыть школу для незрячих, музей исламского искусства, детский дом, а также проводить различные обучения, мастер-классы от ведущих экспертов в своих областях, устраивать разного рода музейные композиции».

«Приятно видеть то, что регионы России, с большим количеством проживающих граждан мусульман с большим пониманием относятся к этой идеи и так же поддерживают строительство Центра, выражая намерение оказать всевозможную помощь и поддержку в реализации данного проекта», – подчеркнул Крганов.

Глава ДСМР сообщил, что в настоящий момент мэрией Москвы рассматривается вопрос начала реализации проекта.

«В 2022 году в РФ предполагается проведение Всемирной конференции, посвященной межэтническому и межкультурному диалогу при поддержке ООН, предварительно предполагается участие около 5000 гостей, 250 лидеров религиозных организаций со всего мира. В преддверии этого мероприятия, будет глубоко символично решение вопроса о строительстве этого межрелигиозного культурного центра», – предложил муфтий.

Кроме того, по словам Крганова, сейчас по всей РФ планируется строительство еще 5 новых мечетей в разных регионах. В Республике Башкортастан, в Уфе ДУМ РБ ведется строительство Соборной мечети «Ар-Рахим», в Республике Татарстан, в Казани идет подготовка к реализации проекта по строительству Соборной мечети, ожидается открытие Соборной мечети в Симферополе, в Республике Дагестан строится мечеть имени Пророка Мухаммада на территории Духовного центра имени Пророка Исы, строительство которого, в последнее время, поддержал сенатор Сулейман Керимов.

14 июля в онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама также приняли участие имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур Биргалин, первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар Хасанов, заместитель муфтия мусульман Крыма, Эсадуллах Баиров, помощник Муфтия Республики Дагестан Ахмад Надырбегов.