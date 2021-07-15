 

Отставку Авакова объяснили просьбой Зеленского, а не визитом дипломата США

15.07.2021, 22:20, Новости дня
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Арсен Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского, сообщил замминистра Антон Геращенко.

По словам Геращенко, Зеленский решил предложить Авакову «уйти в отставку», тот «принял это решение». Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».

При этом Геращенко заверил, что «никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа» Дениса Монастырского главой МВД.

Кент 12 июля встречался с Аваковым. Именно с этой встречей многие связывают внезапное желание Авакова оставить пост министра внутренних дел.



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