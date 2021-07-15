 

Литовцы предстанут перед судом в Петербурге за контрабанду наркотиков

15.07.2021, 22:20, Новости дня
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В Петербурге утвердили уголовное дело с обвинительным заключением в отношении пятерых граждан Литвы, которые создали преступное сообщество по доставке наркотиков из Эквадора, сообщила Генпрокуратура.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых граждан Литовской Республики, обвиняемых в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России), передает «Фонтанка».

В Генпрокуратуре также пояснили, что по версии следствия, в начале 2013 года один из фигурантов дела создал в Петербурге преступное сообщество, в которое вовлёк своих земляков-литовцев. В общей сложности с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок общей массой более 472 кг в морской порт Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта на территории России.

Уточняется, что в ходе следствия все обвиняемые были заключены под стражу.

Ранее на юге Турции в порту Искендерун задержали судно с украинцами, членов команды которого подозревают в контрабанде наркотиков, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



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