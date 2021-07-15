Аваков собрался покинуть Украину

После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», сообщил замминистра Антон Геращенко.

Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра.

По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как отметил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно».

Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны.